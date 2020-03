Autant le dire tout de suite, il semble de plus en plus compliqué d'imaginer que la NBA reprenne avant cet été. Comme l'a indiqué Marc Stein du New York Times, la décision de la Maison Blanche de prolonger jusqu'au 30 avril minimum les mesures de distanciation sociale dans le pays pousse de nombreuses équipes au sein de la ligue à estimer qu'il est impossible de poursuivre la saison NBA 2019-2020 avant... juillet.

Le problème ne serait même pas sur le plan du calendrier. La ligue réfléchit depuis plusieurs semaines déjà à jouer durant l'été et jusqu'à la rentrée, avec une modification des dates de début et de fin de la saison 2020-2021. C'est plutôt sur le plan de la sécurité des joueurs et de l'éventuel public. Avec le break qui s'est imposé à eux, il faudra plusieurs semaines aux joueurs (au minimum à partir du 1er mai et sans doute au-delà vu la manière dont continue de se propager le virus) pour retrouver le niveau physique qui leur permet de jouer en compétition officielle sans prendre trop de risques de se blesser.

Il semble également obligatoire de mettre tous les joueurs impliqués en quarantaine pendant 15 jours près des lieux ou auraient lieu les rencontres, pour s'assurer qu'aucun d'entre eux n'a contracté le coronavirus. La logistique est complexe et on sait qu'Adam Silver n'autorisera pas la saison à reprendre tant que le risque sanitaire est trop élevé. Il a fait stopper les débats dès le premier cas de Covid-19 en NBA. Il ne les fera pas reprendre si l'incertitude est trop importante.