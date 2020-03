Le commissionnaire NBA Adam Silver s’est exprimé sur la situation hier soir et il a précisé que la saison serait suspendue 30 jours au minimum.

La crise du COVID-19 a fini par affecter la NBA avec le premier cas positif, celui de Rudy Gobert. Son coéquipier Donovan Mitchell a également été infecté. La ligue a immédiatement réagi en suspendant les rencontres jusqu’à nouvel ordre. Peu d’informations ont filtré ensuite, sans doute justement parce que les propriétaires et les responsables du championnat réfléchissent encore sur les mesures à adopter et les solutions envisageables pour terminer l’exercice. C’est après quelques heures de silence radio qu’Adam Silver s’est exprimé. Il a donné un peu plus de précision sur la durée du break forcé.

« Ce que nous avons déterminé aujourd’hui, c’est que cette suspension durera au moins 30 jours. Nous n’en savons pas assez pour donner une réponse plus précise. Mais même si nous arrêtons pendant un mois ou six semaines, nous pourrons toujours reprendre la saison plus tard. »

La piste la plus solide serait celle d’une fin de saison décalée à cet été avec notamment des finales NBA disputée en juillet. Mais tout dépend évidemment de l’évolution de la situation liée au coronavirus dans le monde entier.

Rudy Gobert est actuellement en quarantaine tandis que les joueurs de plusieurs équipes qui ont affronté le Jazz précédemment sont eux confinés à leur domicile.