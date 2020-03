Suspension de la saison NBA : quelles options pour la suite ?

C'est une nouvelle qui a secoué la NBA, et le monde du sport de manière générale. En apprenant que Rudy Gobert avait contracté le coronavirus, la ligue a décidé de tout simplement suspendre la saison en cours. S'il y a déjà eu des cas d'exercices raccourcis par des lock-out, notamment en 1998/99 et en 2010/11, jamais une saison n'avait été interrompue en cours de route ! Le caractère exceptionnel et unique d'une telle décision pousse désormais à penser à toutes les options réalisables. La NBA peut-elle, ce jeudi 12 mars, mettre fin de manière définitive à la saison ? Il faut y songer étant donné qu'il n'y a aucun précédant sur un tel cas de figure.

Imiter la Chine et repousser le calendrier jusqu'en été

Il y a l'exemple chinois qui souhaiterait reprendre son championnat dix semaines après l'avoir interrompu, le temps que la propagation du coronavirus diminue de manière importante. Si les hautes instances de la ligue en font de même, la saison pourrait reprendre dans deux mois et demi, soit début juin. En mettant de côté la temporalité, et en prenant en compte le fait que la saison reprenne, plusieurs options sont possibles. La première est de reprendre le calendrier là où il en était, c'est à dire avec en moyenne 16-17 matches à disputer pour chaque franchise et 260 au total, peu importe la date de reprise (au minimum deux semaines pour respecter les délais de quarantaine ). Il faudrait donc terminer la saison régulière avant d'enchaîner sur les playoffs. Conséquence directe, les NBA Finals pourraient avoir lieu en plein été et repousserait donc inévitablement la Draft et la Free Agency ! C'est d'ailleurs ce à quoi s'attend Mark Cuban, l'un des premiers à s'être exprimé sur le sujet.

Mavericks owner Mark Cuban just told us on @GetUpESPN that his expectation is that the NBA season will not be canceled - just postponed - and that he could could see NBA games going as late as August this year. — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) March 12, 2020

Raccourcir la saison régulière

Sauf qu'il faut également incorporer la problématique des Jeux Olympiques, s'ils jamais ils ne sont ni reportés, ni annulés, et cela pourrait largement peser dans la balance tant il y a de joueurs concernés. La NBA peut également revenir sur son calendrier et raccourcir la saison régulière, voir débuter directement en playoffs selon l'avancée de cette crise sanitaire. Et donc conserver le timing initial. Cela poserait ici un soucis d'équité, notamment pour la course à la 8e place à l'Ouest (beaucoup de confrontations directes entre Pelicans, Kings, Grizzlies, Spurs et Blazers par exemple) mais aussi dans la hiérarchie au sein de chaque conférence. On pense ici pour les spots de 2 à 7 de l'Ouest. La question du huis clos ou non, dans toutes ces options, sera évidemment posée. Quoi qu'il en soit, les heures et jours qui vont suivre risquent donc d'être un véritable casse tête pour Adam Silver et les dirigeants de la ligue.