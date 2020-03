Mark Cuban : « Plus une scène de film que la réalité »

C'est une immense secousse qui a frappée la NBA dans cette nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mars. Informé qu'un joueur, en l'occurence Rudy Gobert, avait contracté le coronavirus, la ligue a décidé de tout bonnement suspendre la saison 2019/2020 jusqu'à nouvel ordre. Une décision intervenue seulement quelques heures après l'annonce de rencontres à huis clos pour les Golden State Warriors. Evidemment, de nombreuses réactions sont attendues dans les heures, les jours qui viennent. Mark Cuban a été l'un des premiers à réagir au micro des médias et il invite à une prudence maximale.

"C'est fou. Ça ne peut pas être vrai. Je veux dire, ça ne semblait pas possible. Ça ressemble plus à une scène de film plutôt qu'à la réalité. C'est une situation où nous devons être intelligents dans notre façon de réagir. C'est la vie des gens qui est en jeu. Il ne s'agit pas de basket, des Mavericks. Il s'agit d'une pandémie mondiale où la vie des gens est en jeu. Je suis bien plus préoccupé à parler à mes enfants et ma mère de 82 ans et leur dire de rester à la maison, plutôt que de savoir quand nous rejouerons."

Au passage, le propriétaire de la franchise de Dallas a confirmé que les activités d'équipe, donc les entraînements, n'étaient pas eux suspendus. Mark Cuban a également déclaré qu'il voulait trouver un arrangement avec la NBA pour pouvoir payer ses employés malgré l'arrêt pour le moment provisoire de la saison.