Ils sont nombreux en NBA à ne pas avoir connu une enfance dorée. Beaucoup ont dû composer avec l'abandon, le décès, la maladie, la pauvreté, la violence... Mais au final, tous s'en sont tous sortis à force d'abnégation et, parfois, de chance pour atteindre leur rêve. On a sélectionné quelques histoires assez touchantes de joueurs qui ont su faire face aux obstacles placés devant eux.

Voilà ce que Londa Butler a dit à son fils Jimmy alors que celui-ci n’avait que 13 ans… De foyer de fortune en foyer de fortune et parfois de trottoir en trottoir, celui qui est aujourd’hui un incontournable de la ligue a connu son lot de galères avant d’être drafté par les Bulls.

Butler aurait probablement fréquenté les mauvaises personnes et fini dans des endroits peu avouables si la famille de son coéquipier Jordan Leslie, qui élevait déjà 7 enfants, ne lui avait pas ouvert les portes de leur maison alors qu’il était au lycée. Les coaches de sa première fac, en division inférieure à Tyler JC, n'ont d'abord pas cru en lui et lui ont indiqué qu'il ne jouerait jamais au niveau supérieur. Tout le contraire de ceux de Marquette, où il a finalement prospéré avant de frapper à la grande porte.

« Tout ça m’a appris que tout est possible. Toute ma vie, les gens ont douté de moi. Ma mère a douté de moi. Les gens au lycée ont douté de moi parce que j’étais trop petit et trop lent pour jouer au basket. Ils ne me connaissaient pas, sinon ils auraient su que je surmonterais ça », a-t-il raconté sur CSN Chicago.