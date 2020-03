Les Etats-Unis se rapprochent de la catastrophe sanitaire. Le pays est désormais le plus touché par le coronavirus en nombre de cas confirmés alors que le pic se fait encore attendre de l’autre côté de l’Atlantique. C’est dans ce contexte que Mark Cuban espérait lui une reprise de la NBA au mois de mai alors que le scénario le plus optimiste tablait plutôt sur un retour en juin. Et encore, les autorités réalisent petit à petit que cette deadline sera impossible à tenir.

Pourtant, le propriétaire des Dallas Mavericks a des idées novatrices pour assurer le bon déroulement des matches. Il propose par exemple de prendre la température de tous ceux qui rentreraient dans la salle lorsque les matches auront à nouveau lieu.

« Ce n’est pas difficile d’utiliser des pistolets à température et de contrôler si quelqu’un a de la fièvre », assure Mark Cuban.

OK, arrêtons d’être sarcastiques et notons l’effort pour chercher des solutions. Mais a-t-il seulement compris qu’une large partie des personnes contaminées par le COVID-19 était « asymptomatiques » ? Auquel cas, comment les repérer s’ils n’ont pas de fièvre ? Les businessmen comme Mark Cuban vont juste devoir se montrer patients et accepter de perdre de l’argent pendant cette trêve forcée de la NBA.