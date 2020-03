Alors que le scénario le plus optimiste menait à une reprise en juin, Mark Cuban est persuadé que le championnat peut redémarrer en mai.

Un nouvel espoir. Celui amené par Mark Cuban, à prendre avec des grosses pinces Monseigneur. Le propriétaire excentrique des Dallas Mavericks estime qu’il est possible de reprendre la saison NBA en mai prochain.

« Si je devais deviner une date d’après les discussions que j’ai eues avec mes contacts au CDC (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies en VF), je dirai avant le 1er juin. Espérons que tout revienne à la normale à la mi-mai et que l’on puisse jouer des matches NBA à ce moment-là », confie Cuban.

Si c’était le cas, les rencontres se disputeraient sans spectateurs. Mais ça reste un scénario très, très, très optimiste. Encore plus optimiste que le meilleur scénario imaginé par la ligue, qui tablait plutôt sur un retour fin juin. Tout dépendra de l’évolution de l’épidémie de coronavirus aux Etats-Unis. Celle-ci s’est accélérée et elle tue désormais plus de 100 personnes par jour sur le territoire américain.