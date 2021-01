Markieff Morris et DeMarcus Cousins ont tous les deux un sacré caractère. Alors quand ils se croisent, ça peut faire des étincelles. Comme cette nuit, lors du duel entre les Los Angeles Lakers et les Houston Rockets. Le match avait débuté depuis dix minutes à peine que les deux hommes étaient prêts à se mettre des coups.

Tout a commencé quand Morris a envoyé valser le rookie Jae’Sean Tate. Cousins était juste à côté et il est immédiatement venu défendre son coéquipier en mettant un coup de physique à l’intérieur des Lakers (qui en rajoute sans doute en se laissant tomber). Alors que les arbitres sifflent, DMC s’en va relever son camarade. Dans le même temps, Kieff se jette sur lui… sans pour autant réussir à le bouger.

Markieff Morris and Boogie got into it. pic.twitter.com/efgRrnMbLZ — Bleacher Report (@BleacherReport) January 11, 2021

DeMarcus Cousins n’a pas particulièrement réagi, échangeant simplement quelques mots tandis que Markieff Morris, remonté à bloc, n’arrêtait pas de le suivre malgré la présence de ses camarades pour le calmer. Les deux joueurs ont écopé d’une faute technique. Morris a même été éjecté.

Son adversaire n’a pas fini la partie non plus. Quelques minutes plus tard, les officiels renvoyaient Cousins au vestiaire après une faute sur LeBron James. Ils ont estimé qu’il s’agissait d’un geste dangereux, même si ça ne paraissait pas forcément intentionnel. Ou, en tout cas, il semblait vouloir jouer le ballon.

DeMarcus Cousins has been EJECTED on this flagrant foul on LeBron. Thoughts? pic.twitter.com/JjYol8WsTy — Legion Hoops (@LegionHoops) January 11, 2021

C’est déjà la deuxième fois en quatre matches que DeMarcus Cousins se fait expulser par les arbitres.

