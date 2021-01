Les résultats de la nuit en NBA

Jazz @ Pistons : 96-86

Bulls @ Clippers : 127-130

Thunder @ Nets : 129-116

Nuggets @ Knicks : 114-89

Lakers @ Rockets : 120-102

Spurs @ Wolves : 88-96

Raptors @ Warriors : 105-106

Heat @ Celtics : reporté à cause du Covid

---

- Kawhi Leonard a enfin pu jouer sans son masque et les Bulls ont vu la différence. Dans ce match très ouvert où Kawhi (35 pts) et Zach LaVine (45 pts) se sont livrés un gros duel de scoreurs, ce sont les Clippers qui ont réussi le meilleur finish. Un homme peut se vanter d'avoir lancé le run final des Californiens : Nicolas Batum.

Son panier à 3 points avec la faute alors que les Clippers étaient menés de 1 point à 2:30 de la fin a été extrêmement précieux et a initié le 8-0 qui a mis L.A. à l'abri. Match après match, le capitaine des Bleus prouve un peu plus à quel point il est une excellente recrue pour les Clippers.

Nicolas Batum dépasse les attentes, « Batman » va être dur à sortir du cinq

-Le show Zach LaVine, qui évolue soir après soir comme un vrai All-Star avec les Bulls.

🔥 45 points

👌 10 triples HUGE night for @ZachLaVine. pic.twitter.com/dKGFql2mZC — NBA (@NBA) January 11, 2021



- La galère continue pour les Raptors, battus par les Warriors dans une partie qui ne ressemblait décidément pas à l'une de celles des Finales NBA 2019. Alors qu'ils avaient gommé leur retard de 17 points dans le dernier quart-temps, Kyle Lowry et les siens ont craqué en fin de match. C'est Damion Lee, sur deux lancers francs à 3.3 secondes de la fin, qui a permis à Golden State de survivre. Son beau-frère Stephen Curry était particulièrement passé à côté de son match avec un vilain 2/16 pour 11 points.

- On notera les 6 contres de Chris Boucher, qui continue de gagner en importance pour les Raptors, désormais à 2 victoires pour 7 défaites.

- La cote d'une embrouille entre DeMarcus Cousins et Markieff Morris n'était pas très élevée et les deux n'ont pas déçu. Ils n'ont pas fini le match non plus, tous les deux éjectés pour deux fautes techniques à des moments différents.

Markieff Morris and Boogie got into it. pic.twitter.com/efgRrnMbLZ — Bleacher Report (@BleacherReport) January 11, 2021

Cousins a lui pris sa deuxième en découpant LeBron un peu plus tard. C'est déjà la deuxième expulsion de "Boogie" depuis son arrivée à Houston. Sinon, sur le terrain, la présence de LeBron James et Anthony Davis en même temps a assuré aux Lakers une victoire relativement tranquille avec 27 pts pour "AD" et 18 pour le "King".

- Le retour de Kevin Durant après sa mise en quarantaine n'a pas permis aux Brooklyn Nets de l'emporter à domicile contre Oklahoma City. Kyrie Irving était absent pour un troisième match NBA de suite, visiblement toujours à cause des événements qui se sont déroulés ces derniers jours aux Etats-Unis.

Kyrie Irving manque encore à l’appel, ça commence à durer…

KD a inscrit 36 points avec 11 rebonds et 4 passes, mais le duo de gamins du Thunder a quand même pris le dessus. Shai Gilgeous-Alexander et Hamidou Diallo sont les deux premiers joueurs de moins de 22 ans à inscrire tous les deux au moins 25 points dans un match sous ce maillot depuis Kevin Durant et Russell Westbrook il y a 10 ans. On leur souhaite évidemment de connaître les mêmes années prospères que leurs prédécesseurs.

- En début de soirée, le Jazz a poursuivi sa remontée au classement en dominant sans surprise les Pistons. Les 28 points de Jerami Grant, le seul joueur de Detroit à surnager réellement dans ce début de saison, n'ont pas suffi. Rudy Gobert va sans doute faire rire Shaq après son match à 4 points et 19 rebonds.

Sekou Doumbouya n'a joué que 5 minutes pour deux points marqués sur deux lancers.

- Denver s'est promené à New York et Mike Malone a même eu le loisir de faire entrer ses 10 remplaçants, là où d'autres équipes n'arrivent pas à aligner le nombre minimum requis. Nikola Jokic a fini meilleur marqueur des Nuggets avec 22 points. En face, Julius Randle a livré les mêmes efforts que tous les soirs depuis le début de la saison : 29 points, 10 rebonds et 5 passes.

- Perdre contre les Wolves alors que KAT n'est pas là, c'est possible. Les Spurs, qui jouaient eux sans DeMar DeRozan, absent pour un souci familial, l'ont prouvé en prenant des banderilles de D'Angelo Russell (27 pts, 5 rebonds et 5 passes) dans la face. Après 7 défaites de suite, Minnesota a réagi avec orgueil contre des Spurs à la ramasse qui ont shooté à 38%.