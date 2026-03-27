Est-ce que les Nuggets trichent pour comptabiliser les assists de Nikola Jokic ? Exprimez-vous NIKATOROn sait que la définition d’une passe décisive est différente en NBA et en Europe, c’est d’ailleurs entre autres pour ça que les stats sont comparativement aussi basses dans ce domaine en Europe. Mais bon, sur ce que l’on voit sur cette vidéo, c’est carrément abusé ! 3 dribbles, une feinte, un stepback et ça fait assist! Abusé !!! @Basketsession: vous pourriez nous faire un point sur les différences de comptage / définition des passes décisives entre Europe et NBA voire des stats en général ? Ce serait super interessant pour remettre les chiffres en perspective !!…27.03.2026 - 06:49Répondre 0
@Basketsession: vous pourriez nous faire un point sur les différences de comptage / définition des passes décisives entre Europe et NBA voire des stats en général ? Ce serait super interessant pour remettre les chiffres en perspective !!…