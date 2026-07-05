Boston ne sera pas moins bon la saison prochaine

Je précise tout de suite que je déteste le trade de Jaylen Brown.
Malgré tout, les Celtics ne paraissent pas moins fort aujourd'hui que la saison dernière, au contraire.
Ils ont réussi à finir 2ème de conférence avec JB et White peu en réussite offensivement.
J'arrive à imaginer Boston meilleur avec Tatum, White qui règle la mire et Pritchard qui ne cesse de s'améliorer.
Les ajouts de Paul George et Mitchell Robinson ne peuvent être qu'un plus.
Il va juste falloir faire les bonnes rotations et ménager le physique de chacun. Je pense qu’on peut compter sur Joe Mazzulla et son staff pour ça.
En bref, le trade est complètement WTF, pourtant je continue à mettre les C’s devant beaucoup de monde à l’Est, Sixers compris.
Par contre, je ne les vois plus prétendants au titre comme c'était le cas avec les deux Jays mais s'ils arrivent jusqu'aux finales de conférences, qui sait ?
Tout ça pour dire que ce sera compliqué de terminer top 2 en 56-26 : à cet instant je leur donnerai 10 victoires de moins pour la prochaine saison. Si leur niveau reste stable, ils seront relativement plus faibles dans la conférence.
Philadelphie et Toronto je suis d’accord mais dans les deux cas il y a un joueur majeur à intégrer, qui sait comment la mayonnaise va prendre ?
L'effectif de Boston a de l'expérience ensemble et c'est un gros plus.
La saison dernière on les imaginait se battre pour le play-in, au final on était quasiment tous à les mettre vainqueurs à l’Est dans nos brackets de play-offs, moi le premier.
Je pense simplement qu'il y a une mauvaise vibe qui s'installe suite au trade de Brown et qu’on aurait tort de les sous-estimer, les choses vont très vite :)