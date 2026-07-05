Boston ne sera pas moins bon la saison prochaine

Je précise tout de suite que je déteste le trade de Jaylen Brown.

Malgré tout, les Celtics ne paraissent pas moins fort aujourd'hui que la saison dernière, au contraire.

Ils ont réussi à finir 2ème de conférence avec JB et White peu en réussite offensivement.

J'arrive à imaginer Boston meilleur avec Tatum, White qui règle la mire et Pritchard qui ne cesse de s'améliorer.

Les ajouts de Paul George et Mitchell Robinson ne peuvent être qu'un plus.

Il va juste falloir faire les bonnes rotations et ménager le physique de chacun. Je pense qu’on peut compter sur Joe Mazzulla et son staff pour ça.

En bref, le trade est complètement WTF, pourtant je continue à mettre les C’s devant beaucoup de monde à l’Est, Sixers compris.

Par contre, je ne les vois plus prétendants au titre comme c'était le cas avec les deux Jays mais s'ils arrivent jusqu'aux finales de conférences, qui sait ?