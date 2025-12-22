Victor Wembanyama a presque mis KO un arbitre

La victime d'Anthony Joshua, Jake Paul, a failli ne pas être le seul à prendre un KO bien médiatisé ce w-e. L’un des arbitres de la rencontre entre les San Antonio Spurs et les Washington Wizards n’est pas passé loin d’aller au tapis. Celui qui a failli être son bourreau ? Victor Wembanyama.

Non, le Français n’a pas fait valoir son hallucinante allonge pour faire savoir à l’arbitre qu’il n’était pas d’accord avec une décision. C’est juste que l’entre-deux est parfois un exercice un peu périlleux pour les arbitres. Visiblement, pas très en forme, le referee a mis un peu de temps avant de se retirer.

Et vu que Victor Wembanyama est monté et est redescendu bien vite, et pas très droit de surcroît, l’officiel a pu goûter son coude. Une articulation bien affûtée visiblement. Et qui, à pleine vitesse, ne doit vraiment pas faire du bien.

Wemby almost knocked out the ref 😭 pic.twitter.com/ROUw47a2fg — BrickCenter (@BrickCenter_) December 22, 2025

Celui qui a aligné vendredi dernier son 100e match consécutif avec au moins 1 contre en a calé dans 2 dans la rencontre face aux Wizards. Mais avec ce coup de coude, désormais, il n’y a pas que les joueurs adverses qui vont avoir peur de s’approcher de trop près…

Les San Antonio Spurs et Victor Wembanyama en avance