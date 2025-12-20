Victor Wembanyama, une série totalement folle !

L'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a enchaîné un 100ème match consécutif en NBA avec au moins un contre.

Victor Wembanyama a totalement dominé les débats face aux Atlanta Hawks (126-98). Toujours utilisé en sortie de banc après son retour de blessure, l'intérieur des San Antonio Spurs a récité son basket en 21 minutes : 26 points, 12 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres et 1 interception.

Lors de cette copie XXL, le prodige français a enchaîné un 100ème match en saison régulière avec au moins 1 contre, selon le média ESPN. Une série débutée lors de son année rookie : son dernier match sans contre remonte au 10 janvier 2024 contre les Detroit Pistons.

Dans l'histoire de la NBA, seuls deux joueurs ont fait mieux que Wembanyama. Patrick Ewing (145 matchs consécutifs) et Dikembe Mutombo (116) ont connu de meilleures séries. Il faut noter que les contres sont officiellement intégrés aux statistiques en NBA depuis l'exercice 1973-1974.

Bien évidemment, le Tricolore a les qualités pour s'approcher (et dépasser) les deux légendes. En 15 matches cette saison, il a déjà compilé 51 contres. Et il est actuellement le leader de la Ligue dans cette catégorie (3,4 contres en moyenne par rencontre).

Avec son impact défensif, Victor Wembanyama semble destiné à marquer la NBA de son empreinte. Et à s'emparer de nombreux records !

Kevin Garnett a un plan pour que Victor Wembanyama domine