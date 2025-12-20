Les résultats de la nuit en NBA, celle d'Anthony Edwards

Heat @ Celtics : 116-129

76ers @ Knicks : 116-107

Spurs @ Hawks : 126-98

Bulls @ Cavaliers : 136-125

Thunder @ Timberwolves : 107-112

Anthony Edwards et les Wolves dominent OKC, Victor Wembanyama impressionnant !

- Chaque défaite de l'Oklahoma City Thunder, parti sur un rythme totalement fou, représente un petit évènement dans le monde de la NBA ! Le champion en titre a concédé un troisième revers cette saison sur le parquet des Minnesota Timberwolves (107-112).

Emmené par un excellent Shai Gilgeous-Alexander (35 points, 7 passes décisives), OKC a pourtant réalisé la meilleure entame. Mais pour son retour de blessure, Anthony Edwards (26 points, 11 rebonds) a permis à Minnesota de s'accrocher.

Autour de lui, Naz Reid (15 points), Bones Hyland (13 points) ou encore Julius Randle (19 points à 3/15) ont fait le maximum pour le soutenir. Malgré une adresse moyenne (9/20), l'Américain a surtout fait la différence dans le money-time !

Auteur d'un panier primé à 38,5 secondes de la fin, il a ensuite contré Gilgeous-Alexander. Avant de récupérer un rebond défensif essentiel. Puis dans la foulée, Edwards a forcé SGA à perdre le ballon grâce à une excellente défense. Un enchaînement qui a permis à Minnesota (18-10) de battre OKC (25-3).

- Les San Antonio Spurs ont facilement pris le meilleur sur les Atlanta Hawks (126-98). Toujours en sortie de banc, Victor Wembanyama a survolé les débats en 21 minutes. 26 points (10/15 aux tirs), 12 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres et 1 interception. Il s'agit d'ailleurs du 100ème match du Français avec au moins un contre.

Sur cette partie, les Texans ont déroulé sur le plan collectif. Devin Vassell (18 points) et Stephon Castle (17 points, 7 passes décisives) ont épaulé le Tricolore pour creuser l'écart. Et en face, les Hawks ont été incapables de répondre.

Malgré les efforts de Jalen Johnson (17 points, 11 rebonds, 6 passes décisives) et de Nickeil Alexander-Walker (23 points), Atlanta n'a jamais rivalisé en comptant 24 points de retard dès la pause. Une soirée correcte d'ailleurs pour Zaccharie Risacher. 11 points (4/11 aux tirs), 6 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre.

🎙️ Victor Wembanyama Vs Chet Holmgren, la grande rivalité du futurLes 76ers s'offrent les Knicks, les Bulls enfoncent les Cavs

- Le vainqueur de la NBA Cup a été surpris, à la maison, par les Philadelphia Sixers (107-116). Sans Joel Embiid, les 76ers ont fait confiance à Tyrese Maxey (30 points, 9 passes décisives) pour dicter son tempo contre les New York Knicks.

Et l'Américain a été à la hauteur pour gâcher la fête au Madison Square Garden. Bien épaulé par VJ Edgecombe (23 points) et un Andre Drummond (14 points, 13 rebonds) surprenant, Maxey a fait très mal à la défense des Knicks.

Après une série de 6 victoires consécutives, NY a craqué dans le dernier quart-temps. Longtemps irréprochable (22 points, 9 passes décisives, 6 rebonds), Jalen Brunson s'est loupé dans le money-time en ratant ses 5 tirs. A l'inverse, le duo Maxey-Edgecombe a été tranchant pour valider cette victoire.

Pour les Français des Knicks, ce match a été compliqué : 3 points en 4 minutes pour Guerschon Yabusele, 0 point en 3 minutes pour Mohamed Diawara.

- Pour la seconde fois de la semaine, les Chicago Bulls ont battu les Cleveland Cavaliers (136-125). Toujours aussi inquiétants, les Cavs ont été méconnaissables sur le plan défensif. Sans Donovan Mitchell et Evan Mobley, Darius Garland a pourtant pris ses responsabilités (35 points, 8 passes décisives).

A ses côtés, Jarrett Allen (14 points, 12 rebonds, 5 passes décisives) et Tyrese Proctor (16 points) n'ont pas démérité. Mais défensivement, la franchise de l'Ohio a pris l'eau... En face, le duo Nikola Vucevic (24 points, 15 rebonds) - Matas Buzelis (24 points) a totalement dominé les débats.

Josh Giddey (17 points, 7 passes décisives, 6 rebonds) a dicté son tempo et les Bulls ont profité d'un super Vucevic pour l'emporter dans le money-time. Il s'agit de la 4ème défaite de Cleveland sur les 5 derniers matches...

Derrick White porte Boston !

- Enfin, les Boston Celtics ont retrouvé le goût de la victoire face au Miami Heat (129-116). Portés par un excellent Derrick White (33 points), les Celtics ont fait la différence grâce à une adresse presque insolente à longue distance dans le 4ème quart-temps.

Dans le money-time, Boston a passé à un 20-7 décisif pour créer ensuite une avance de 19 points. Outre White, Jaylen Brown (30 points, 9 rebonds, 7 passes décisives), Sam Hauser (15 points) et Anfernee Simons (14 points) ont participé à ce show offensif.

Si Kel'el Ware (24 points, 14 rebonds) et Bam Adebayo (16 points, 10 rebonds) se sont bien battus pour rivaliser, les joueurs extérieurs de Miami ont cependant peiné à régler la mire. Norman Powell (18 points à 7/21) et Jaime Jaquez Jr (14 points à 5/15) n'ont pas tenu le rythme du tandem White-Brown.

