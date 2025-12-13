Comme chaque samedi, Antoine Pimmel et Théophile Haumesser font de leur mieux pour répondre aux nombreuses questions que vous leur avez envoyées. Cette semaine, ils discutent de la rivalité Chet Holmgren/Victor Wembanyama, de l'avenir de LeBron James, de trades potentiels pour les Spurs et même des New Orleans Pelicans !

🎙️ Qui est le Kylian Mbappé de la NBA ?