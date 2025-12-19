Klay Thompson pourrait-il revenir aux Warriors ?

Un retour de Klay Thompson aux Golden State Warriors refait surface. Son entourage y croit, et Stephen Curry affirme qu’il l’appellerait pour lui proposer de revenir, même si l’idée reste lointaine.

L’idée d’un retour de Klay Thompson aux Golden State Warriors refait surface. Cette fois, ce ne sont pas seulement des rumeurs : l’entourage du joueur l’évoque, et Stephen Curry a lui-même ouvert la porte, même du bout des lèvres. De quoi relancer, encore une fois, la nostalgie d’une réunion des Splash Brothers.

Un retour “possible”, mais pas sans Curry

Selon le journaliste Anthony Slater d’ESPN, des personnes proches de Klay Thompson estiment qu’un retour à Golden State pourrait finir par arriver. La raison principale tient en une phrase : l’influence de Curry.

« Ceux qui sont proches de Thompson pensent que ça pourrait éventuellement arriver parce “il n’y a personne qui a plus de poids auprès de Klay que Steph” », explique une source de la ligue à Slater. Mais cette même source ajoute une condition majeure : « Curry devrait pousser pour que ça arrive ».

Curry : “Bien sûr que je l’appellerai”

Interrogé sur cette hypothèse, Stephen Curry a répondu sans détour, tout en rappelant que ce n’était pas un dossier d’actualité immédiate.

« Ce serait incroyable. Si ce moment arrive et que cette conversation a lieu, bien sûr que je l’appelle pour lui dire : “On veut que tu reviennes”. Et j’espère que ce serait un message bienvenu pour lui. »

Dans la foulée, le meneur des Warriors temporise : « Mais aujourd’hui, ça ressemble à une réalité très lointaine. Même si son départ aussi semblait lointain à l’époque. »

Un contexte contractuel et sportif qui complique tout

Klay Thompson évolue actuellement aux Dallas Mavericks, avec un contrat qui court jusqu’à la fin de la saison 2026-27 (dernière année estimée à 17,4 millions de dollars). Cette saison, il tourne autour de 11 points de moyenne avec une adresse qui reste correcte de loin, mais des pourcentages globaux en baisse.

Dans le même temps, Dallas traverse une période agitée, et Thompson est mentionné parmi les noms susceptibles d’être concernés si la franchise décide de bouger avant la trade deadline du 5 février. Un retour aux Warriors via échange semble toutefois difficile à imaginer à court terme.

Les Warriors, une histoire d’amour… avec des fissures

Si le lien avec le public de San Francisco reste fort, la fin de son aventure à Golden State avait laissé des traces. Plusieurs éléments rapportés ces derniers mois ont décrit un climat plus tendu lors de sa dernière saison : rôle modifié, passage sur le banc, et sentiment de ne plus être considéré au même niveau que d’autres cadres.

À l’idée d’un retour comme joueur, Klay Thompson reste prudent, sans se projeter : « Je ne sais pas. C’est loin. Je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait. »

Le scénario le plus réaliste : un “dernier tour de piste” ?

À ce stade, le scénario le plus crédible semble moins être celui d’un retour immédiat que celui d’une fin de carrière symbolique : revenir pour un dernier chapitre, ou même, à terme, signer un accord symbolique pour “terminer à la maison”. Pas une certitude, mais une option que Curry, au moins, dit être prêt à accueillir.

