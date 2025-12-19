Pas à la fête en début de saison, les Dallas Mavericks sont en léger mieux ces derniers temps. Cooper Flagg et les siens ont battu cette nuit le leader de l'Est. Dans le CQFR du jour, nos journalistes sont revenus sur les multiples rumeurs de transfert autour des Mavs et Anthony Davis. Et si au contraire Dallas avait tout intérêt à le garder ?

Un transfert qui ressemblerait à un aveu d’échec

L’un des arguments les plus simples a été formulé sans détour : bouger Anthony Davis maintenant, ce serait envoyer un message terrible sur la direction prise ces derniers mois. Comme le résume Théo : « Plus ça continue, plus je me demande s’il va bouger au bout du compte. Déjà parce que le désaveu du trade de Luka Doncic serait monstrueux, parce que tu ne vas pas récolter en échange d’Anthony Davis des monts et merveilles. »

Autrement dit : Dallas ne récupérera sans doute pas une valeur équivalente. Passer de Luka Doncic à Davis, c’était déjà difficilement acceptable pour beaucoup. Avoir finalement encore moins serait terrible. L’opération donnerait l’impression d’une franchise qui efface ce qu’elle vient à peine d’essayer de construire.

La connexion défensive avec Cooper Flagg change la donne

Le match contre Detroit a justement remis en avant ce que Davis peut apporter au quotidien, au-delà des fantasmes de “grand ménage”. Dallas s’impose 116-114 après prolongation, avec un Cooper Flagg encore très solide : 23 points, 10 rebonds, et un Anthony Davis décrit comme un soutien évident.

Surtout, Théo insiste sur l’impact du duo : « Je trouve qu’il y a une belle connexion avec Cooper Flagg. Défensivement, ce qu’ils apportent tous les deux côte à côte, c’est vraiment top. »

Dans une équipe en construction, avoir un point d’ancrage défensif élite pour accompagner une pépite, ça n’a pas de prix. Et l’idée revient immédiatement : « Est-ce que ce n’est pas plus mal pour l’instant de garder Anthony Davis pour aider Cooper Flagg à continuer de se développer ? », se demande Shaï.

Un “plan A” compétitif, sans fermer la porte au “plan draft”

L’argument le plus intéressant, c’est que garder Davis n’empêche pas Dallas de garder des options. Nos journalistes évoquent même un scénario hybride : rester suffisamment fragile au classement pour espérer un pick intéressant, tout en conservant une structure utile pour l’an prochain.

« Dallas a les capacités de récupérer un choix de draft pas inintéressant cette année, même avec Anthony Davis, parce qu’il n’est pas tout le temps là et qu’il ne peut pas garantir à lui tout seul que l’équipe va cartonner et enchaîner les victoires », explique Théo.

Puis vient la projection de l’effectif qu’il y aura avec ce choix de draft : « L’an prochain, on a Anthony Davis, on a Cooper Flagg, on aura Kyrie Irving qui sera revenu, on a P.J. Washington qui continue de montrer qu’il est un excellent choix de la part de Dallas. Donc à suivre. »

L’idée n’est pas de raconter une histoire parfaite. C’est plutôt de dire que Davis peut servir de pont entre une saison incertaine et un projet plus cohérent, surtout si la franchise veut que Flagg progresse dans un cadre exigeant.

Un match qui illustre le besoin d’un repère

Même dans cette victoire, Dallas “s’est fait peur” après avoir compté jusqu’à 18 points d’avance.

Mais Flagg répond dans la dernière minute, et la relation avec Davis ressort : « La connexion avec Davis est bonne aussi dans les moments chauds. » Surtout dans un match face à Detroit.

C’est peut-être ça, le cœur du sujet : dans les soirs où tout vacille, Dallas a encore besoin d’un repère, d’un joueur capable d’élever le niveau, d’organiser une défense, d’imposer une présence. Et pour l’instant, Anthony Davis coche ces cases.

