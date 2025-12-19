CQFR : Doncic ahurissant, Brunson encore clutch

Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Hornets : 126-133

Knicks @ Pacers : 114-113

Heat @ Nets : 106-95

Clippers @ Thunder : 101-122

Wizards @ Spurs : 94-119

Raptors @ Bucks : 111-105

Rockets @ Pelicans : 133-128, après prolongation

Pistons @ Mavs : 114-116, après prolongation

Magic @ Nuggets : 115-126

Warriors @ Suns : 98-99

Lakers @ Jazz : 143-135

Kings @ Blazers : en cours

- OKC a rebondi après sa défaite en NBA Cup. Le Thunder a géré les Clippers (122-101), en mettant un quart-temps pour s'installer dans la rencontre. Shai Gilgeous-Alexander (32 pts, son 98e de suite à 20 points ou plus) n'a pas eu besoin de jouer dans le 4e quart-temps, puisque les champions en titre avaient à nouveau fait la différence avant contre l'équipe la plus en crise de la ligue. Ajay Mitchell a eu la douleur de perdre son père dans la journée mais a tenu à jouer. Le Belge a inscrit 16 points en sortie de banc.

- Les Hornets ont gâché le comeback de Trae Young (8 pts, 10 asts en 20 min) de retour après avoir manqué quasiment deux mois, mais aussi le match colossal de Jalen Johnson (43 pts, 11 rbds, 9 asts). Charlotte s'est imposé (133-126)notamment grâce à LaMelo Ball, qui était totalement en feu en première mi-temps et a même égalé le record de paniers à 3 points marqués dans les 24 premières minutes d'un match NBA (7), pour finir avec 8 paniers à 3 points, 28 points et 13 passes. Kon Knueppel (28 pts) et Brandon Miller (26 pts) ont aussi été prolifiques.

Trois Français ont vu le terrain : Zaccharie Risacher (5 pts, 3 rbds en 20 min) côté Atlanta, Moussa Diabaté (5 pts, 6 rbds, 2 asts en 18 min) et Tidjane Salaün (10 pts, 4 rbds en 16 min).

- Les Knicks ont la baraka en ce moment. Après leur victoire en finale de la NBA Cup, les joueurs de Mike Brown sont allés arracher une victoire (114-113) sur le parquet d'Indiana. New York a été mené une bonne partie du match et a dû compter sur un panier à 3 points de Jalen Brunson à 4 secondes de la fin, puis sur une interception d'OG Anunoby sur la dernière possession adverse pour s'imposer. KAT, Mitchell Robinson et Josh Hart étaient tous les trois absents. C'est la 7e victoire de suite pour les Knicks.

JALEN BRUNSON IS HIM.pic.twitter.com/r5Bjlbhcu7 — Legion Hoops (@LegionHoops) December 19, 2025

- Sans briller, Miami a assuré l'essentiel en battant Brooklyn pour mettre fin à sa série de 5 défaites consécutives. Norman Powell (24 pts), Kel'el Ware (22 pts, 12 rbds, 4 blks) et Jaime Jaquez Jr (19 pts) ont été les Floridiens les plus en vue.

- Il y avait aussi trois Français en action du côté de San Antonio, où les Spurs ont largement dominé (119-94) les Wizards. En restriction de minutes, Victor Wembanyama a pu participer à la victoire des siens en apportant 15 points, 8 rebonds, 4 passes et 4 contres en 17 minutes. En face, Alex Sarr (18 pts, 4 rbds, 3 asts), de retour de blessure, et Bilal Coulibaly (3 pts, 4 rbds, 2 asts) étaient titulaires mais n'ont pas pu empêché les Texans de rebondir après leur défaite en finale de la NBA Cup. L'homme du match reste néanmoins Dylan Harper (24 pts), qui a signé son record de points en NBA.

WEMBY SPIN CYCLE SLAM 👽 HE'S UNSTOPPABLE pic.twitter.com/7Y0JinYdGP — WembyMuse (@Wemby_Muse) December 19, 2025

- Les Bucks continuent de glisser sans Giannis Antetokounmpo. Cinquième défaite de suite pour Milwaukee, cette fois à domicile contre Toronto. C'est la 12e défaite en 15 matches pour eux et ils se préparent à un calendrier qui les verra jouer 11 de leurs 14 prochains matches à l'extérieur... Brandon Ingram (29 pts) et Scottie Barnes (24 pts) ont permis aux Raptors de conforter leur 3e place à l'Est.

- Les Rockets ont été surpris à New Orleans, où ils ont perdu en prolongation après avoir mené de 22 points à la pause... Les Pelicans, qui ont pourtant joué sans Zion Williamson du 4e quart-temps à la fin de la partie, se sont fait violence et ont décroché l'overtime sur deux lancers de Derik Queen, avant de prendre le dessus. Saddiq Bey (29 pts) et Tray Murphy (27 pts) ont fait des misères aux Texans, pourtant au complet et avec un Kevin Durant adroit (32 pts, à 12/15).

- Après un démarrage un peu poussif, Denver a pris la mesure du Magic pour décrocher une 6e victoire de suite. Nikola Jokic (23 pts, 13 asts, 11 rbds) a encore fini en triple-double et Jamal Murray a confirmé sa bonne forme du moment avec 32 points à 7/12 à 3 points. En face, Paolo Banchero a lui aussi fini en triple-double (26 pts, 16 rbds, 10 asts), mais en vain.

- Cooper Flagg (23 pts, 10 rbds, 4 asts) a inscrit deux paniers importants dans la dernière minute de jeu pour permettre à Dallas d'aller en prolongation face à Detroit. Les Mavs l'ont ensuite emporté en créant la surprise face à la meilleure équipe de l'Est. La présence d'Anthony Davis (15 pts, 14 rbds, 3 blks) a évidemment aidé les Texans à se payer Detroit, où Cade Cunningham (29 pts à 12/30) a été un peu trop seul au scoring.

- Les Lakers ont sans surprise livré un match très offensif face au Jazz. Même sans Austin Reaves, les Californiens sont capables de beaucoup marquer, notamment grâce à Luka Doncic (45 pts, 14 asts, 11 rbds, 5 stls), auteur d'une copie absolument colossale. LeBron James, qui a reclaqué un gros dunk à l'approche de ses 41 ans, a apporté 26 points et 10 passes. Utah a fat mieux que résister puisque Keyonte George (34 pts, 8 asts) et ses camarades étaient encore en tête à l'entame du 4e quart-temps.

C'est la première fois depuis Elgin Baylor qu'un Laker réussit un triple-double avec 45 points au compteur.

- Les Warriors n'ont pas le moral. Troisième défaite de suite pour Golden State depuis le retour de Stephen Curry, cette fois à Phoenix. C'est ne faute de Moses Moody à 0.4 seconde de la fin sur un rebond qui a permis aux Suns de l'emporter grâce au lancer réussi par Jordan Goodwin. Curry a perdu son adresse en chemin (3/15), les 31 points de Jimmy Butler n'ont pas suffi et les 20 pertes de balle concédées ont fait très mal. A Phoenix, Devin Booker (25 pts) et le trublion Dillon Brooks (24 pts) ont été les plus moteurs.

