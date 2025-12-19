Nikola Jokic bat le record de Kareem Abdul-Jabbar

Nikola Jokic a battu le record de passes en carrière pour un pivot NBA, dépassant Kareem Abdul-Jabbar dans la victoire des Nuggets 126-115 contre les Magic.

Nikola Jokic a encore redéfini les standards du basket. Dans la victoire 126-115 des Denver Nuggets contre les Orlando Magic, le pivot serbe a dépassé Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le passeur le plus prolifique de l'histoire de la NBA parmi les pivots, un record vieux de plusieurs décennies, consolidant une fois de plus sa place parmi les plus grands postes 5 de tous les temps.

Dès l’entame de la rencontre, Denver a peiné à se défaire d’un Orlando combatif. Menés de 14 points en première mi-temps, les Nuggets ont vu Jamal Murray inscrire 32 points, dont une avalanche de paniers cruciaux en deuxième période qui ont renversé la dynamique du match.

Jokic, lui, a orchestré l’attaque avec une maîtrise rare, terminant la partie avec 23 points, 13 passes et 11 rebonds, son 13e triple-double de la saison, et surtout le moment historique qui fera date.

Dans ce duel, le Serbe a atteint 5 667 passes décisives en carrière, effaçant les 5 660 assists accumulées par Abdul-Jabbar pendant sa légendaire carrière. Ce total place Jokic non seulement au sommet du classement des pivots, mais aussi solidement dans le top 50 des passeurs de l’histoire NBA, un exploit rarissime pour un joueur à son poste.

Les Magic n’ont pas démérité dans ce match. Paolo Banchero s’est illustré avec 26 points, 16 rebonds et 10 passes, signant son troisième triple-double en carrière. Malgré cette performance éclatante, Orlando n’a pas su contenir le collectif et la précision de Denver, surtout après la pause, quand les Nuggets ont construit leur avance décisive.

Nikola Jokic dépasse Michael Jordan et continue de bouleverser l'histoire

Pour le clan Nuggets, ce record s’ajoute à une saison déjà riche de statistiques impressionnantes et de succès collectifs. La franchise du Colorado enchaîne sa sixième victoire consécutive, avec des contributions notables de Cameron Johnson (19 points, 11 rebonds), Tim Hardaway Jr., Bruce Brown et Jonas Valanciunas, chacun marquant à deux chiffres pour compléter une performance d’équipe solide.

Dans le vestiaire, Jokic est resté humble sur ce jalon historique, focalisé sur le collectif et la quête de performances constantes qui propulsent Denver vers les sommets de la Conférence Ouest. Cette étape symbolique dans sa carrière illustre non seulement sa vision du jeu hors norme, mais aussi l’évolution du rôle du pivot moderne : pas seulement un finisseur ou un rebondeur, mais un véritable chef d’orchestre offensif.

Alors que la saison régulière se poursuit, Jokic continue de régner en maître sur les statistiques avancées tout en guidant les Nuggets vers de nouveaux sommets, au rythme de sa vision du jeu et de son impact unique sur chaque possession.