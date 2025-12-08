Nikola Jokic dépasse Michael Jordan et continue de bouleverser l’histoire

Nikola Jokic continue son raid sur le classement des passeurs NBA et affine sa place dans l'histoire. Cette nuit, il a dépassé Michael Jordan en la matière.

La nuit dernière, face aux Charlotte Hornets, Nikola Jokic a ajouté 11 passes décisives à sa ligne de stats, portant son total en saison régulière à 5 636 en carrière. Ce nouveau cap lui permet de dépasser... Michael Jordan et de s’installer un peu plus loin dans le top 50 all-time d’un classement où l’on ne trouve logiquement pas beaucoup de pivots...

En deux matches, le "Joker" a successivement doublé Allen Iverson puis Jordan, et pointe désormais à la 51e place, à égalité avec Chauncey Billups. Sa prochaine cible est prestigieuse : Kareem Abdul-Jabbar, qui ne le devance plus que de 24 passes. Une fois que la légende des Lakers sera dépassée, Nikola Jokic deviendra le pivot le plus prolifique de l’histoire en matière de playmaking.

Juste au-dessus de Kareem se trouve Larry Bird. Une fois l’icône des Celtics dans le rétroviseur, Nikola Jokic entrera dans un territoire statistique quasiment inexploré : parmi les cinq catégories majeures (points, rebonds, passes, interceptions, contres), seuls LeBron James présenterait alors un cumul supérieur au sien.

À 30 ans, Jokić continue de repousser toutes les limites liées à son poste. Sa vision du jeu unique, sa capacité à fluidifier l’attaque et à bonifier chaque possession en font l’un des joueurs les plus complets de l’histoire moderne.