Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Knicks : 100-106

Celtics @ Raptors : 121-113

Nuggets @ Hornets : 115-106

Blazers @ Grizzlies : 96-119

Warriors @ Bulls : 123-91

Lakers @ Sixers : 112-108

Thunder @ Jazz : 131-101

Fin d’une série absolument légendaire pour LeBron James

- On a bien cru que Jamal Murray (34 pts) était reparti pour un match à 50 points. Le Canadien pointait à 23 à la fin du 1er quart-temps sur le parquet de Charlotte, mais a baissé de pied en suite. Les Nuggets l'ont emporté pour la 10e fois de suite à l'extérieur face à des Hornets très diminués, sans LaMelo Ball, Collin Sexton et Moussa Diabaté notamment. Nikola Jokic a frôlé un nouveau triple-double avec 28 points, 11 passes et 9 rebonds. Denver est à égalité avec les Lakers à la 2e place de la Conférence Ouest.

- Les Lakers, justement, ont enregistré le retour de Slovénie et de mini-congé paternité de Luka Doncic, en déplacement à Philadelphie. S'il a fini en triple-double (31 pts, 15 rbds, 11 asts), ce n'est paradoxalement pas Doncic qui a été le plus décisif pour Los Angeles. LeBron James a marqué 10 points de suite dans le money time, en inscrivant le panier à 3 points qui a fait virer les Lakers en tête à 105-105 à 1:12 de la fin, puis un long tir à 2 points pour donner de l'air aux siens. Le King, qui a fini avec 29 points, avait des jambes pour sa première sortie depuis la fin de sa série de matches consécutifs à 10 points. Les Sixers ont pu aligner le trio Maxey-Embiid-George, mais ça n'a pas été suffisant. Joel Embiid a vécu une soirée assez terrible en termes d'adresse : 16 points à 4/21 (0/6 0 3 pts), même s'il a tout de même eu un impact positif, notamment en défense et dans sa capacité à provoquer des fautes (8/8).

LEBRON JAMES. 10 STRAIGHT POINTS. LONG 2. TRIPLE. TRIPLE. LONG 2. LAKERS GET THE WIN IN PHILLY 👑 pic.twitter.com/bWE9zBe5CV — NBA (@NBA) December 8, 2025

- On se demandait si OKC tiendrait la route sans Shai Gilgeous-Alexander (entre autres, puisque Dort, Caruso et Hartenstein manquaient aussi à l'appel), mis au repos pour soigner son coude. Le Thunder a poursuivi son début de saison impeccable en dominant (131-101) le Jazz, qui jouait également sans son meilleur scoreur, Lauri Markkannen. Chet Holmgren et Jalen Williams (25 pts chacun) et Aaron Wiggins (19 pts) ont pris le relais et les champions en titre ont shooté à 58%, tout en marquant 21 paniers à 3 points. Comme à son habitude, OKC a démarré fort (45-20) et ne s'est pas retourné. Ousmane Dieng a profité de l'occasion pour se faire remarquer : 14 points, 2 rebonds, 3 passes à 5/7 au tir dont 4/5 à 3-points en 26 minutes.

- Sale soirée pour le Magic, qui a perdu Franz Wagner sur blessure en première mi-temps à New York après une glissade et ce qui ressemble à une hyper-extension du genou. L'Allemand n'a pas pu aider ses coéquipiers à éviter la défaite (106-100). Les Knicks, qui jouaient sans Karl-Anthony Towns, touché au mollet, sont intraitables à la maison (13-1) et ont surfé sur un gros début de deuxième mi-temps pour installer leur domination. Jalen Brunson (30 pts), Josh Hart (17 pts, 12 rbds) et OG Anunoby (21 pts) ont été les New Yorkais les plus percutants. Guerschon Yabusele a marqué 8 points en 11 minutes à 2/3 à 3 pts.

- Boston a dilapidé 23 points d'avance à Toronto avant de reprendre le contrôle des opérations et de l'emporter. Jaylen Brown (30 pts) et Derrick White (27 pts) ont guidé les Celtics vers une 5e victoire de suite.

- Les Grizzlies ont profité des malheurs des Blazers à l'intérieur (Clingan et Williams absents) pour l'emporter assez facilement à domicile. Mine de rien, Memphis, qui joue toujours sans Ja Morant, a remporté 7 de ses 9 derniers matches. Santi Aldama (22 pts), Jaylen Wells (17 pts) et KCP (17 pts) ont fait le job.

- La crise continue pour les Bulls, qui ont perdu un 7e match de suite, à domicile, face à des Warriors pourtant toujours déplumés. Le retour de Jimmy Butler (19 pts) a néanmoins fait du bien à Golden State, qui s'est aussi appuyé sur Brandin Podziemski (21 pts) et Quinten Post (19 pts) pour s'imposer sans trembler. Seule action d'éclat pour Chicago, ce poster de Matas Buzelis sur Post.