Fin d’une série absolument légendaire pour LeBron James

La dernière fois que LeBron James est descendu sous les 10 points, l’IPhone n’existait pas. George Bush était encore Président des Etats-Unis. Cooper Flagg venait de naître. L’Olympique Lyonnais dominait encore le football français (quelle belle époque).

Ça remonte donc au 5 janvier 2007, lors d’une victoire des Cleveland Cavaliers sur le parquet des Milwaukee Bucks avec 31 points de Drew Gooden, 22 de Larry Hugues et donc 8 du jeune King.

Même total la nuit dernière quand, 18 ans après, presque 19, et 1297 rencontres de saison régulière plus tard, le natif d’Akron a mis fin à sa série historique. Les Los Angeles Lakers ont tout de même trouvé le moyen de l’emporter contre les Toronto Raptors (123-120) grâce notamment aux 44 points et 10 passes d’Austin Reaves.

LeBron James aurait pu essayer de préserver sa série et de faire gagner les siens en la jouant égoïste sur l’ultime action de la partie. Lancé par Reaves, il s’est engouffré dans l’axe avant de servir intelligemment Rui Hachimura, qui a donc planté le panier primé pour la victoire au buzzer.

"He always thinks about making the right play." LeBron James, sitting one shot away from extending his NBA-record 1,297-game double-digit scoring streak, found Rui Hachimura in the corner for the Lakers win! https://t.co/dTJi6qWKeg pic.twitter.com/FZagYCaPq1 — NBA (@NBA) December 5, 2025

Interrogé après la rencontre sur ce que lui inspirait la fin de cette série commencée en janvier 2007, LeBron a désamorcé le sujet en deux mots. Il a simplement lâché : « Rien. On a gagné. » Pas de grand discours, pas de nostalgie, juste l’idée que le résultat de l’équipe passe avant la ligne de stats.

« Je fais juste la bonne action. » LeBron James

« Je fais juste la bonne action. Ça a toujours été ma marque de fabrique. C’est comme ça que l’on m’a appris à jouer et j’ai fait ça tout au long de ma carrière », assurait l’intéressé, qui confiait au passage qu’il s’en moque de voir sa série prendre fin puisque son équipe l’a emporté.

« Il savait combien de points il avait au compteur à ce moment-là. Mais il a fait ce qu’il a toujours fait », ajoutait son coach JJ Redick pour souligner l’altruisme du futur Hall Of Famer.

« Ce sont les dieux du basket. Si vous faites les choses correctement, ils ont tendance à vous récompenser », a également plaisanté Redick après la rencontre.

Dans le vestiaire, le message est le même. Pour Jake LaRavia, la séquence résume parfaitement son leader. « C’est un joueur tellement altruiste », souligne-t-il. « Il sait jouer au basket de la bonne façon. Il avait l’occasion de tirer, mais du fait du joueur qu’il est, et de la personne qu’il est, il a choisi le geste collectif, il a fait la passe à Rui et on a gagné le match. »

Une série historique qui ne sera jamais battue ?

Sa série était d’ordinaire quasiment toujours assurée à l’entame du quatrième quart-temps, comme ce fut le cas 1266 fois au cours des 1297 matches records du quadruple champion NBA. Mais les temps changent. Le joueur, qui fêtera ses 41 ans dans quelques jours, est logiquement moins tranchant.

Cette série de 1 297 matchs consécutifs à au moins 10 points restera de toute façon comme un sommet statistique de la NBA. Derrière lui, Michael Jordan s’était arrêté à 866, Kareem Abdul-Jabbar à 787 et Karl Malone à 575. Aucun joueur en activité ne s’en approche. Il faudrait additionner les séries des 11 poursuivants pour dépasser ce total, Kevin Durant devenant désormais le nouveau leader avec "seulement" 267 rencontres de suite.

Rappelons que LeBron était déjà proche de scorer sous les 10 points contre Dallas et Phoenix quelques jours plus tôt. Il s’est troué hier soir en ratant 13 de ses 17 tentatives en l’absence de Luka Doncic, rentré en Slovénie pour assister à la naissance de son deuxième enfant.

LBJ avait déjà marqué moins de 10 points en playoffs entre temps. Mais cette fin de série est, en quelque sorte, la fin d’une époque. Le signe d’un déclin inévitable et d’une retraite qui approche peut-être à grands pas.

CQFR : Les Sixers et les Lakers rois du thriller