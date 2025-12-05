Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Sixers : 98-99

Celtics @ Wizards : 146-101

Jazz @ Nets : 123-110

Lakers @ Raptors : 123-120

Wolves @ Pelicans : 125-116

- Enorme fin de match du côté de Philadelphie, où les Sixers ont pris le dessus sur les Warriors. Le tandem Tyrese Maxey - VJ Edgecombe a été absolument décisif avec un game winner d'Edf qui a bien suivi un tir manqué par... Maxey à 0.9 seconde du terme, suivi d'un contre spectaculaire de l'arrière All-Star sur De'Anthony Melton (de retour après un an d'absence) pour préserver la victoire.

WILD ENDING IN SIXERS-WARRIORS GAME 🤯😳 VJ EDGECOMBE PUTBACK, MAXEY CHASEDOWN BLOCK FOR THE WIN 🔥 (via @NBA)pic.twitter.com/KIrrUzKGpg — Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2025

Les Warriors jouaient sans Stephen Curry et Jimmy Butler, mais ont aussi perdu Draymond Green en cours de route. Touché au pied, il a regagné le vestiaire avant la mi-temps, lui qui a manqué la naissance de son dernier enfant pour être en mesure de disputer ce match. Joel Embiid était de retour dans le cinq des Sixers et a joué 25 minutes pour 12 points. Ce coup-ci, c'était Paul George qui manquait à l'appel.

- Autorisé lui à s'absenter pour aller voir son deuxième enfant en Slovénie, Luka Doncic a loupé une fin de match excitante pour les Lakers à Toronto. Rui Hachimura a offert la victoire à Los Angeles au buzzer sur un panier à 3 points, servi par LeBron James. Comme un symbole, l'assist du King déclenche le game winner, mais met aussi un terme à sa série de matches consécutifs (1 297) à au moins 10 points en NBA. Car la soirée de LeBron a été bien compliquée en dehors de cette passe pour le Japonais ; 8 points à 4/17 (0/5 à 3 pts), sans aller une seule fois sur la ligne. C'est Austin Reaves qui a pris les Lakers sur ses épaules et a marqué 44 points dont 22 dans le 3e quart-temps pour tenter de faire un peu oublier Doncic. Deandre Ayton a été important puisqu'il a contré Brandon Ingram à 23 secondes de la fin, permettant à L.A. d'être en situation de marquer sur la dernière possession.

The winning sequence for the Los Angeles Lakers

-Deandre Ayton switches on to Brandon Ingram and gets a stop

-Austin Reaves gets doubled and passes to an *open* LeBron James

-Defense helps, kick to Rui for the game winner pic.twitter.com/WlHGq9IObl — Steve Jones (@stevejones20) December 5, 2025

- Pas de Jaylen Brown, pas de problème. Les Celtics ont atomisé les Wizards en allant gagner de 45 points à Washington. Aucun des deux Français des Wizards n'a participé à la débâcle. Derrick White a inscrit 30 points et Jordan Walsh a signé son record en NBA avec 22 points.

- Les Nets ont réussi à embêter le Jazz l'espace de trois quart-temps, confirmant qu'ils sont de plus en plus enquiquinants à jouer. Mené de 15 points, Utah a petit à petit corrigé le tir et sorti un 4e quart-temps imparable (42-20) avec un tandem Lauri Markkanen (30 pts) - Keyonte George (29 pts) qui a presque autant marqué sur cette ultime période que l'ensemble des Nets... Brooklyn a joué sans son homme fort de la saison, Michael Porter Jr, laissé au repos en back to back.

- Les Pelicans ont encore posé des problèmes aux Timberwolves, mais ils ont encore perdu. Deux jours après s'être inclinés en prolongation, les joueurs de NOLA ont cette fois lâché prise dans le 4e quart-temps. Minnesota n'a pas eu besoin d'un gros match d'Anthony Edwards ce coup-ci. Après ses 44 points du match précédent, l'arrière All-Star s'est contenté de 11 points en 31 minutes, laissant le gros du boulot à Julius Randle (28 pts) et au collectif. Rudy Gobert termine lui avec 15 points et 12 rebonds.