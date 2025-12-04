Cooper Flagg dépasse LeBron et Kobe avec un record incroyable

Cooper Flagg vient de faire tomber un record détenu par LeBron James et Kobe Bryant. À 18 ans, le rookie des Mavericks enchaîne des performances historiques dans une ligue plus compétitive que jamais.

Un record jamais vu, même pour LeBron ou Kobe

Il avait déjà fait parler de lui. Mais cette fois, Cooper Flagg a frappé un grand coup.

Avec 22 points contre Miami, l’ailier de Dallas est devenu le plus jeune joueur de l’histoire NBA à inscrire au moins 20 points lors de trois matchs consécutifs.

Kobe Bryant avait déjà enchaîné plusieurs matchs à 20 points à 18 ans, tout comme LeBron James quelques années plus tard. Mais aucun des deux n’avait réussi à aligner trois matchs consécutifs au-dessus de ce seuil à cet âge.

À 18 ans et 355 jours, Cooper Flagg devient donc le plus jeune joueur de l’histoire à réussir une telle série. Et ce, dans une NBA plus dense, plus athlétique, plus exigeante.

Un rookie qui confirme chaque soir

Quelques jours après avoir rejoint et dépassé LeBron James dans le club des ados à plus de 30 points, il bat donc un nouveau record. Cooper Flagg est donc sur une période de grosse montée en puissance.

Sur ses six derniers matchs, il tourne à 19,7 points, 7,2 rebonds et 3,5 passes, avec une agressivité offensive qui change le visage des Mavericks.

Contre le Heat, il a encore été impeccable : 22 points, 6 rebonds, 2 passes, et une nouvelle victoire pour Dallas, la troisième d’affilée.

Sur la saison, il affiche 17,3 points, 6,6 rebonds, 3,4 passes, avec une marge de progression évidente au tir longue distance.

Un niveau inhabituel pour un joueur aussi jeune

Les records ponctuels ne disent évidemment pas tout. Mais dans ce cas précis, ils confirment un vrai niveau. Il ne faut pas banaliser ce que c’est de claquer 3 matches de suite à moins de 19 ans.

Très peu de rookies s’adaptent aussi vite au jeu NBA, encore moins dans une équipe qui doit composer avec les absences de Kyrie Irving et Anthony Davis.

Flagg impose déjà sa présence, sa maturité, et une constance statistique que même les plus grands n’avaient pas atteinte au même âge.

Si ces chiffres ne garantissent rien, à Dallas, on commence sérieusement à mesurer ce que pourrait être la suite.