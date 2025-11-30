À 18 ans, Cooper Flagg vient de réussir à rejoindre et dépasser LeBron James avec un match historique à 35 points.

Le plus jeune joueur de l’histoire à inscrire 35 points

Cooper Flagg a marqué la NBA samedi soir. À seulement 18 ans, l’ailier des Dallas Mavericks a inscrit 35 points, devenant le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre un tel total dans un match NBA.

Jusqu’ici, un seul nom figurait dans ce club très fermé des ados capables de scorer plus de 30 points avant leurs 19 ans : LeBron James. Flagg le rejoint… et le dépasse déjà. Le joueur des Cavs avait également passé la barre des 30 points un 29 novembre de sa première saison.

Né un 30 décembre (contre le 21 pour Flagg), il était donc plus jeune de 9 jours. Mais il s'était "contenté" de 33 points. Deux semaines plus tard, il en avait calé 37, mais il était plus vieux de quelques jours que le Maverick.

Une performance totale dans la victoire contre les Clippers

Dans la victoire des Mavericks 114–110 face aux Clippers, Flagg a été intenable : 13 sur 22 au tir, 9 sur 11 aux lancers francs, 8 rebonds, le tout avec un sang-froid impressionnant dans le money-time.

Dallas restait sur trois défaites avant ce match. Le rookie a montré qu’il pouvait déjà être la solution.

Porté par Flagg et Thompson, Dallas respire

Aux côtés du phénomène, Klay Thompson a retrouvé la lumière avec 23 points et six tirs primés, dont un trois points décisif à moins de deux minutes du buzzer.

Flagg, lui, a scellé la victoire sur la ligne des lancers, comme un vétéran.

Les Clippers impuissants face à la tornade Flagg

Kawhi Leonard a inscrit 30 points, James Harden a compilé 29 points et 11 passes, et Ivica Zubac a ajouté 19 points et 11 rebonds. Mais rien n’y a fait : c’était la nuit de Cooper Flagg.

John Collins a bien tenté de répondre avec 21 points et 3 contres, mais Los Angeles n’a jamais su freiner la montée en puissance du rookie.

Un début de carrière qui s’annonce historique

En inscrivant 35 points avant même d’avoir fêté ses 19 ans, Flagg franchit un cap symbolique et envoie un message fort : la NBA est peut-être en train de trouver sa nouvelle superstar américaine générationnelle.