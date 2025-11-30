CQFR : Un énorme Cooper Flagg enfonce les Clippers

Les scores de la nuit en NBA

Celtics @ Timberwolves : 115-119

Raptors @ Hornets : 111-118

Bulls @ Pacers : 101-103

Pistons @ Heat : 138-135

Nets @ Bucks : 99-116

Warriors @ Pelicans : 104-96

Nuggets @ Suns : 130-112

Mavericks @ Clippers : 114-110

- Décidément, ça ne va pas du tout aux Clippers. 15eme défaite en 20 rencontres pour la formation californienne, qui ne gagne pas même avec Kawhi Leonard (4 défaites de rang). Les joueurs de Tyronn Lue contrôlaient la partie avant de craquer. Il faut dire qu'ils sont tombés sur un Cooper Flagg des grands soirs. Le plus grand soir de sa jeune carrière professionnelle même. Le premier choix de la draft a signé son nouveau record personnel en inscrivant 35 points (à 13 sur 22) tout en ajoutant 8 rebonds. Il a même su porter les siens dans les moments importants, comme une star. Le rookie a été bien épaulé par Klay Thompson, auteur de 17 de ses 23 points dans le money time pour redonner l'avantage à Dallas. Leonard et James Harden ont inscrit 30 et 29 points, en vain.

- Bien que devant en première mi-temps, les Celtics n'ont pas su résister aux Timberwolves d'Anthony Edwards. L'arrière All-Star s'est livré à un très beau duel avec Jaylen Brown mais c'est bien lui qui a eu le dernier mot en plantant un panier à trois-points improbable à 14 secondes du buzzer pour sceller la victoire de son équipe (119-115). Il a terminé avec 39 points tandis que Brown en a scoré 41. C'est la pemière fois (en huit matches) que Minnesota parvient à l'emporter contre une formation au bilan supérieur à 50% de victoires. Les Wolves peuvent évidemment remercier leur superstar, très prolifique en ce moment. En plus de ce tir primé inscrit après avoir perdu le contrôle du ballon, "Ant Man" a enchaîné 9 points de suite dans le money time pour donner 12 points d'avance aux siens à moins de 4 minutes du buzzer final. Rudy Gobert a fini avec 12 points et 8 rebonds.

- Fin de série pour les Raptors, battus par les Hornets après 9 victoires consécutives. Les Canadiens se sont inclinés après prolongation et ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils avaient le match en main. Ils menaient notamment de 17 points en première mi-temps. Ils avaient encore 3 longueurs d'avance à 10 secondes de la fin au moment où Kon Knueppel a égalisé pour arracher la prolongation. Le rookie a inscrit 20 points au total pour Charlotte. Mais l'homme fort de la soirée était Miles Bridges, auteur de 35 points ainsi que du dunk pour sécuriser la victoire de son équipe en OT. 7 points et 9 rebonds pour Moussa Diabaté.

- Deuxième victoire consécutive des Pacers, qui n'ont gagné que 4 matches sur 20 cette saison. Mais les blessés reviennent à Indiana et l'équipe se porte mieux. Les derniers finalistes NBA ont battu les Bulls grâce à un panier décisif de Pascal Siakam à 1 petite seconde de la sirène finale (103-101). Le Camerounais a marqué 24 points. La fin de rencontre fut particulièrement intéressante avec des runs des deux côtés : un 15-2 des Bulls puis un 8-0 des Pacers pour finalement avoir du suspense jusqu'au bout.

- Les Pistons ont bien failli perdre un troisième match à la suite mais ils ont finalement résisté in-extremis au comeback du Heat. Miami avait 22 points de retard dans le quatrième quart-temps avant de recoller à deux petites longueurs. Mais Cade Cunningham a, comme souvent, sauvé l'affaire pour Detroit. Le meneur All-Star a compilé 29 points et 8 passes pour répondre aux 31 points d'Andrew Wiggins. Match précieux aussi de Tobias Harris, qui a converti 10 de ses 12 tentatives pour finir avec 26 unités.

- Les Bucks sortent enfin la tête de l'eau. Il a fallu le retour de Giannis Antetokounmpo mais surtout la réception de Brooklyn, un adversaire bien plus faible, pour que Milwaukee renoue avec le succès après 7 défaites de rang. Ils l'ont emporté contre les Nets (116-99) avec 29 points du "Greek Freak", qui a passé la barre des 21000 points en carrière. Le plus fou, c'est qu'il n'a joué que 19 minutes. Suffisant pour mettre ses adversaires en tapis en rentrant 12 de ses 15 tentatives tout en prenant 8 rebonds. Kevin Porter Jr a inscrit 13 points pour son retour à la compétition. Le rookie Danny Wolf en a mis 22 pour les Nets.

- Sans Stephen Curry, les Warriors ont tout de même trouvé des ressources pour battre les Pelicans (104-96) avec notamment 24 points et 10 passes de Jimmy Butler et 19 points et 11 rebonds de Gary Payton II.

- L'adresse des Nuggets a sonné les Suns. Denver a planté 22 paniers primés pour un total de 130 points contre Phoenix, dont 26 pour Nikola Jokic et 24 pour Jamal Murray. Le Serbe a évidemment aussi ajouté 9 rebonds et 10 passes décisives en ne ratant aucune tentative (7 sur 7) et sans avoir besoin de jouer dans le quatrième quart-temps.