Kevin Garnett a un plan pour que Victor Wembanyama domine

Kevin Garnett veut remettre les mains dans le cambouis. Admiratif de Victor Wembanyama, la légende NBA se dit prête à retravailler avec le Français pour l’aider à passer un nouveau cap.

Kevin Garnett n’a jamais caché son admiration pour Victor Wembanyama et avait été impressionné par les moments passés avec lui pendant l'été. Et l’ancienne légende des Timberwolves et des Celtics semble bien décidée à passer de nouveau à l’action. Dans son émission KG Certified, le Hall of Famer a expliqué vouloir retravailler avec le pivot des Spurs, avec une idée claire en tête : l’aider à franchir un nouveau cap dans sa quête de domination.

Garnett, qui a déjà échangé à plusieurs reprises avec Victor Wembanyama autour du jeu, aimerait cette fois intervenir sur un terrain plus concret : la salle de musculation. Selon lui, le Français est à un moment charnière de son développement, où le potentiel doit progressivement laisser place à une vraie capacité à imposer sa loi physiquement, sans dénaturer son jeu.

« Il essaie d’atteindre un niveau de domination, c’est exactement ce que je vois chez lui », a expliqué KG, avant d’adresser un message direct aux Spurs. L’ancien MVP se dit prêt à venir à San Antonio pour partager son expérience, son approche mentale et son exigence, forgées au fil de 21 saisons NBA.

Dans une ligue où la transformation physique est souvent décisive pour les intérieurs, l’idée de voir Wembanyama guidé par l’un des compétiteurs les plus féroces de l’histoire NBA a de quoi intriguer. Et si le prochain saut de Victor passait aussi par l’héritage de KG ?

On va maintenant surveiller l'intérêt éventuel des Spurs pour l'ajout d'un contributeur un peu spécial, comme le serait Kevin Garnett