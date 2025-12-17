Victor Wembanyama endeuillé et très ému après la finale

Victor Wembanyama a dû retenir des larmes devant les médias après la finale de la NBA Cup. Le pivot des Spurs a perdu quelqu'un de proche dans la journée.

Victor Wembanyama était très ému après la défaite des San Antonio Spurs contre les New York Knicks en finale de la NBA Cup. Certes, le fait d'avoir manqué l'opportunité de remporter un titre ne doit pas être facile à accepter pour un compétiteur comme lui, mais son émotion venait a priori d'ailleurs.

Le pivot de l'équipe de France, qui a contenu des sanglots autant que possible, a fait un passage express sur le podium de la salle de presse à Las Vegas, quittant les lieux après deux questions. Pas par frustration ou agacement. Wembanyama a indiqué avoir "perdu quelqu'un aujourd'hui". On ne peut qu'imaginer à quel point il est difficile de jouer un match, même aussi important, après la perte d'un proche. On a appris un peu plus tard dans la nuit qu'il s'agissait de sa grand-mère et nous adressons toutes nos condoléances à Victor et à sa famille.

Wembanyama et les Spurs battus, New York remporte la NBA Cup

Cela permet aussi forcément de relativiser le match moins impactant qu'il ne l'aurait souhaité qu'il a livré dans cette finale. Limité au niveau du temps de jeu pour son deuxième match depuis son retour de blessure, Victor Wembanyama a compilé 18 points, 9 rebonds et 2 contres à 7/17, sans pouvoir faire la différence dans le money time.