Aaron Gordon, le joueur le plus clutch des Playoffs 2025 !

Aaron Gordon réalise, jusqu'à maintenant, d'excellents Playoffs NBA 2025. Que ce soit face aux Los Angeles Clippers (4-3) au premier tour ou contre l'Oklahoma City Thunder (2-1), l'intérieur joue un rôle déterminant dans les succès des Denver Nuggets.

Et surtout, l'ex-joueur du Orlando Magic est clutch ! Sur cette campagne, l'homme de 29 ans a connu de grands moments. Il a fait basculer des matches en faveur de son équipe sur le fil. Je pense bien évidemment à son game winner au Game 4 contre les Clippers. Et celui face à OKC au Game 1.

Lors du Game 3 la nuit dernière, il n'a pas marqué le panier de la victoire. Mais celui pour arracher la prolongation ! A 99-102, Gordon a décoché un tir à trois points pour égaliser à moins de 28 secondes du terme de la partie. Et ensuite, son équipe l'a emporté (113-104).

"Comme tous les gosses qui jouent au basket, je comptais 5, 4, 3, 2, 1 et je prenais mon tir. Maintenant, je suis dans la compétition. Donc je ne prends pas de recul par rapport à tout ça. Je veux juste aider mon équipe à gagner", a résumé Aaron Gordon face à la presse.

Le joueur le plus clutch des Playoffs ? Très certainement. J'ai aussi pensé à Tyrese Haliburton. Mais les Indiana Pacers ont eu, jusqu'à maintenant, une adversité "plus faible" à surmonter. Alors qu'Aaron Gordon brille dans de très grands rendez-vous.

AARON GORDON DOES IT AGAIN ‼️

THAT MAN IS CLUTCH pic.twitter.com/u7nnFtTEQS

— NBA TV (@NBATV) May 10, 2025