Wembanyama et les Spurs battus, New York remporte la NBA Cup

Les New York Knicks rêvent d'ajouter une bannière dans les hauteurs du Madison Square Garden depuis 1973. Leur objectif est évidemment de remporter le titre de champion cette saison et le chemin est encore long. Mais en attendant, ils vont pouvoir célébrer une première victoire en guise d'apéritif. New York a remporté la NBA Cup 2025 cette nuit en battant (124-113) les San Antonio Spurs à Las Vegas.

Les Texans n'ont pas démérité dans cette troisième édition, mais l'expérience des Knicks a prévalu. Malgré la blessure au mollet de Karl-Anthony Towns (16 pts, 11 rbds), qui a réussi à jouer 30 minutes malgré tout, les joueurs de Mike Brown ont résisté et viré en tête pour de bon en début de 4e quart-temps, alors que les Spurs dominaient les débats quasiment depuis l'entame. OG Anunoby (28 pts, 9 rbds, 3 asts) et Jalen Brunson (25 pts, 8 asts) ont été les grands bonhommes du match côté Knicks, avec un rôle déterminant dans le run (13-1) qui les a vu renverser la situation. Les facteur X auront été Tyler Kolek, auteur de 14 points et 5 passes en 20 minutes, et Jordan Clarkson (15 pts) alors que Mike Brown a fait des choix payants, notamment celui de bencher le métronome Mikal Bridges sur les 6 dernières minutes de la partie.

Du côté de San Antonio, tout a longtemps cliqué, avec une belle partition collective où tout le monde a pu s'exprimer en attaque. Sept joueurs des Spurs ont inscrit entre 11 et 21 points, mais l'adresse a petit à petit abandonné les joueurs de Mitch Johnson. Victor Wembanyama, qui est sorti du banc, n'a pas réussi à peser autant qu'il l'espérait.

En dehors d'une séquence de deux minutes où il a inscrit 10 de ses 18 points, le Français a été maladroit (7/17) et a semblé manquer de rythme au milieu d'une limitation de minutes moins bien gérée que face à Oklahoma City. Si sa frustration est évidente, Victor va pouvoir petit à petit revenir à 100% et aider les Spurs à finir le plus haut possible à l'Ouest sur la cinquantaine de matches qu'il leur reste à disputer.

On a en revanche à nouveau bien aimé ce qu'a proposé Dylan Harper (21 pts à 5/7 à 3 pts) ou le playmaking de Stephon Castle (15 pts, 12 asts). Il y a parfois eu, effectivement, ce basket "sophistiqué" et partageur que vantait Victor Wembanyama ces derniers jours.

Aucun des trois Français des Knicks n'est entré en jeu, mais Guerschon Yabusele, Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet vont quand même pouvoir ajouter cette ligne à leur palmarès.

Si on doit désigner la plus belle action de la nuit, ce sera sans doute cette passe sublime de KAT en première mi-temps. Sous la pression de Victor Wembanyama et Dylan Harper, le pivot des Knicks a lâché une passe assez folle et hypnotisante.