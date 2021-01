Nicolas Batum dépasse les attentes, « Batman » va être dur à sortir du cinq

Nicolas Batum est excellent depuis qu'il porte le maillot des Los Angeles Clippers. Absolument rien de chauvin dans ce constant, puisque les médias français ne sont pas les seuls à mettre en lumière les bons débuts du capitaine des Bleus avec les Los Angeles Clippers. Kawhi Leonard a dit de lui qu'il était "très bon des deux côtés du terrain et rentrait de gros tirs", à l'image de celui dans le money time contre les Suns deux jours plus tôt. Les observateurs à L.A., fans et journalistes, sont eux aussi assez bluffés par ce que propose "Batman".

Dans un tweet où le journaliste Farbod Esnaashari de Sports Illustrated demandait à ses followers de noter de 1 à 10 leur satisfaction quant aux performances de Nicolas Batum. On a ainsi pu lire des réponses élogieuses au-delà du prisme franco-français qui nous incite évidemment à vouloir mettre en avant ses perfs.

"Je pensais qu'il était cramé et j'aurais été inquiet si on m'avait dit en début de saison qu'il serait titulaire sur les 8 premiers matches. Il m'a donné tort en faisant tout très bien et ça me va s'il reste dans le cinq". "Je lui mais 9 et presque 10. Ce que j'aime, c'est qu'il pose désormais un bon problème à Tyronn Lue quand Marcus Morris sera de retour". "Nicolas Batum a été tout simplement sublime par sa lecture du jeu et l'aide qu'il a apportée des deux côtés du terrain. Son QI basket est extrêmement élevé. Bien plus que ce que je pensais à la base".

On vous en passe et des meilleurs. Les fans, dans leur immense majorité, se frotte les mains devant le coup réalisé par les Clippers à moindre frais. Ces commentaires élogieux ont été tous postés à quelques heures du match disputé la nuit dernière contre San Antonio.

Nicolas Batum, un double-double pour confirmer un impact retrouvé

Malgré la défaite des siens face aux Spurs, Batum a encore été l'un des meilleurs Californiens sur le parquet. En l'absence de Paul George, Kawhi Leonard (30 points, 10 passes) et Patrick Beverley (20 pts, 8 pds, 8 rbds) ont "step up" et le Français a lui simplement rendu une copie dans la lignée de ce qu'il fait depuis son rebond loin de son placard doré de Charlotte.

Avec 21 points, 9 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre et une belle adresse (8/12 avec deux paniers à 3 points), mais aussi une défense très sérieuse, l'ancien ailier des Blazers et des Hornets a été irréprochable. En sa présence sur le parquet, les Clippers affichent +17 dans un match qu'ils ont perdu de 3 points...

Très bon match de Nicolas Batum malgré la défaite des siens face aux Spurs 🇫🇷🏀 #NBA Ses stats 📝 : 21 PTS / 9 REB / 3 AST (66% au shoot) 💥pic.twitter.com/WSF4s1t0pY — Le Journal NBA (@JournalNBA) January 6, 2021

Marcus Morris n'est plus loin d'un retour et Tyronn Lue va effectivement devoir se demander ce qui est le mieux pour son équipe. Les Clippers ont plutôt bien démarré la saison avec 5 victoires et 3 défaites. Nicolas Batum sera-t-il aussi précieux en sortie de banc ? Morris ne serait-il, lui, pas plus indiqué pour amener du punch et de l'agressivité dans le registre d'emmerdeur qu'on lui connaît ? De plutôt bonnes questions à se poser, effectivement.

En attendant, savoir que le capitaine de l'équipe de France devrait pouvoir débarquer aux JO avec une confiance retrouvée en ses moyens et une vraie saison NBA dans les jambes est aussi une excellente nouvelle pour nos Bleus.