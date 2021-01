Kyrie Irving manque encore à l’appel, ça commence à durer…

Steve Nash savait qu'il n'aurait pas uniquement des soirées tranquilles avec Kyrie Irving. Le coach des Brooklyn Nets pensait sans doute pouvoir récupérer son meneur de jeu dimanche, pour la venue d'Oklahoma City au Barclays Center; L'occasion était belle de pouvoir à nouveau aligner Irving et Kevin Durant ensemble, ce dernier ayant été autorisé à sortir de sa quarantaine. Malheureusement, le congé que s'est offert "Uncle Drew" s'est prolongé ce week-end. Nash n'a pas voulu entrer dans le détail, mais il a bien eu Kyrie Irving au téléphone samedi.

Le coach canadien a indiqué que l'on en saurait plus prochainement sur les motivations de son joueur, mais il paraît désormais clair que tout cela est lié aux événements de la semaine dernière aux Etats-Unis. Kevin Durant a indiqué que l'organisation soutenait Kyrie à 100%, là aussi sans expliquer de quoi il 'agissait exactement.

Kyrie Irving et l'art du mystère : il y avait mieux à faire niveau com

On espère simplement que les Nets sont vraiment sur la même longueur d'ondes que Kyrie Irving et qu'ils ne sont pas mis devant le fait accompli. La saison est encore longue, mais Brooklyn peut difficilement se passer de l'un de ses deux meilleurs joueurs sans craindre de prendre du retard dans la course aux playoffs. Voilà trois matches de suite que Kyrie est absent pour "raisons personnelles". Le prochain match des Nets les mettra aux prises avec Denver dans la nuit de mardi à mercredi.

Les stats de Kyrie Irving en 2020-2021