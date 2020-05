Et si la saison NBA reprenait en playoffs, avec une phase de groupe comme à la Coupe du Monde pour commencer ? C'est une piste étudiée par Adam Silver.

La saison NBA devrait reprendre cet été. C’est une certitude puisque même les boss de Turner Sport, partenaire de la NBA, le confirment en interne. Mais sous quel format ? Là les choses sont un peu moins évidentes.

Plusieurs formules sont à l’étude. Celle qui semble tenir la corde serait des playoffs entre les 16 meilleures équipes, peu importent les Conférences.

Mais plusieurs équipes « non qualifiées » ont fait savoir qu’elles aimeraient jouer et finir la saison. Ce n’est pas le cas de toutes, les Golden State Warriors ayant par exemple fait savoir qu’ils ne voient pas l’intérêt de prendre des risques alors qu’ils n’ont plus rien à jouer. A contrario, une équipe jeune comme les Atlanta Hawks aimerait pouvoir profiter de nouveaux matches pour continuer à donner de l’expérience à son roster.

Et puis, les joueurs veulent jouer. C’est ce qu’assure Michele Roberts, la boss du syndicat des joueurs. C’est également ce que confirme à Adrian Wojnarowski un GM de l’Est, qui assure que les joueurs s’ennuient. Et n’auraient de toute façon rien d’autres à faire :

« Ce n’est pas comme si les joueurs pouvaient bouger à Las Vegas ou en Europe si nous ne jouons pas. Il y a un certain niveau d’ennui qui fait que les gars ont d’autant plus envie de jouer maintenant. »

Une formule type coupe du monde pour les playoffs NBA 2020 ?

Une formule qui pourrait permette d’accueillir plus d’équipes serait une phase de poules. Un peu comme en coupe du Monde ou à l’Euro. Cette phase de groupes en guise de premier tour des playoffs est à l’étude. D’après Kevin O’Connor de The Ringer, la ligue a sondé les GMs à ce propos la semaine dernière.

L’idée serait de prendre les 20 meilleurs bilans et de les répartir en 5 chapeaux pour créer 4 groupes. Chaque équipe jouerait deux matches contre chaque autre membre du groupe. Les deux premiers de chaque poule irait au tour suivant. A voir comment les oppositions en « quart de finale » seraient déterminées.

Si on s’en tient aux classements, les chapeaux pourraient être les suivants :

Chapeau 1 : Bucks, Lakers, Raptors, Clippers

Chapeau 2 : Celtics, Nuggets, Jazz, Heat

Chapeau 3 : Thunder, Rockets, Pacers, Sixers

Chapeau 4 : Mavericks, Grizzlies, Nets, Magic

Chapeau 5 : Blazers, Pelicans, Kings, Spurs

The Ringer s’est amusé à faire un tirage au hasard, voilà quelle phase de poule il pourrait par exemple y avoir :

Plusieurs équipes ont rapporté qu’elles craignent de tomber dans un groupe de la mort. Ce qui serait assez marrant à suivre pour les fans, moins à vivre pour les équipes.

Une possibilité évoquée pour contrer ça serait que les équipes du chapeau 1 « draftent » leurs adversaires. On en est encore loin, mais ce serait un événement assez intéressant à suivre.

A noter enfin que selon Zach Lowe, plusieurs équipes qui seraient déjà qualifiées en playoffs seraient réticentes concernant cette formule. L’idée d’avoir faite une grosse saison régulière et de se faire sortir en phase de poules ne doit pas les enthousiasmer…

En tout cas, cette crise du coronavirus pousse les différents sports à évoluer et s’adapter. La NBA, toujours à la pointe, pourrait donc en profiter pour expérimenter tout un tas de choses nouvelles. Y compris donc au niveau des formules. Le choix qui sera fait ne sera donc pas anodin et on attend avec impatience de voir le projet retenu.