Le retour de la NBA « sûr à 100% » et bientôt officialisé ?

Il n’y a plus vraiment de suspense. La NBA va revenir très prochainement. Pour Charles Barkley, c’est même une certitude.

« La NBA va prendre une décision la semaine prochaine. Je suis sûr à 100% que nous allons reprendre. Je sais que mes amis de la Major League (baseball) vont revenir, je sais que le championnat de hockey va se jouer. Et en parlant à mes bosses à Turner, je sais que le basket sera de retour. Ça sera en Floride ou à Las Vegas. Ou juste en Floride », affirme le Hall Of Famer.

Charles Barkley ne fait que répéter ce qui se murmure de plus en plus depuis quelques semaines. Mais sa déclaration pèse parce qu’il travaille actuellement comme consultant à Turner Sports. Le partenaire officiel de la NBA. Ses employeurs ont forcément accès à des informations qui ne sont pas encore révélées au public. Au final, seule la forme de la fin de la saison reste à deviner. Et encore. On se dirigerait apparemment vers des playoffs dès la reprise avec 16 équipes et un format 1-16, toutes conférences confondues.