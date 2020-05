Il y a du nouveau et les choses se précisent ! Brian Windhorst n'est pas seulement un suiveur plus qu'attentif de LeBron James depuis le début de sa carrière. C'est aussi un journaliste assez fiable et plutôt bien informé. Le reporter d'ESPN a annoncé lundi dans son podcast qu'il y avait de bonnes chances que la NBA reprenne directement sur un format de playoffs fin juillet, du côté de Disneyworld. Sans saison régulière, donc, mais avec une petite nouveauté intéressante : les équipes seront classées de 1 à 16 en fonction de leur bilan, indifféremment de leur conférence.

Ce serait probablement la meilleure décision. Surtout qu'elle permettrait d'éviter aux équipes qui n'ont plus rien à espérer de la saison de prendre des risques.

Il y aurait donc un tableau intégral, où, par exemple, les Milwaukee Bucks, n°1 de la ligue et donc probable tête de série numéro un, affronteraient le Orlando Magic, 16e bilan de la ligue et donc tête de série n°16. Tout cela devra d'abord être validé par le board de la NBA, mais ce format pourrait bien faire son apparition cet été.

Dans cette hypothèse, avec le classement tel qu'il est actuellement, voilà ce que donnerait les playoffs NBA 2019-2020.

Milwaukee (1) vs Orlando (16)

Miami (8) vs Oklahoma City (9)

Los Angeles Clippers (4) vs Dallas (13)

Boston (5) vs Philadelphie (12)

Denver (6) vs Indiana (11)

Toronto (3) vs Memphis (14)

Utah (7) vs Houston (10)

Los Angeles Lakers vs Brooklyn (15)

