Les résultats de la nuit en NBA

Magic - Bucks : 107-121

Heat - Pacers : 124-115

Thunder - Rockets : 119-107

Lakers - Blazers : 116-108

- Le réveil de la bête. Frustrés après le premier match perdu, Giannis Antetokounmpo et les Bucks ont décroché une deuxième victoire de suite en battant le Magic hier soir (121-107). Le Grec et ses coéquipiers ne font plus aucun cadeau à leurs adversaires. Ils sont sans pitié. Le MVP a par exemple compilé 35 points, 11 rebonds et 7 passes tout en convertissant 12 de ses 14 tentatives. Khris Middleton l'a bien épaulé avec 17 points, 8 rebonds et 6 passes après avoir inscrit seulement 2 points dans le Game 2.

- Les Bucks n'ont pas réellement été inquiétés hier. Leur défense a complètement muselé l'attaque du Magic dans le deuxième quart temps. Et l'écart s'est creusé à la faveur d'un 13-0 pour finalement mener 70 à 43 à la pause. Puis même de 34 points au cours du troisième quart temps. Orlando a fini par réduire la marque sous l'impulsion de Nikola Vucevic (20 pts) et D.J. Augustin (24) mais Milwaukee en a remis une dernière couche avec un 9-0 pour se remettre à l'abri. La franchise du Wisconsin est désormais au contrôle de la série (2-1) et elle a retrouvé en sérénité.

- On s'attendait à une série serrée entre Miami et Indiana mais les guerriers du Heat en ont décidé autrement. En battant les Pacers pour la troisième fois d'affilée cette nuit (124-115), ils ont mis le premier pied en demi-finale de Conférence. Un succès construit d'entrée de jeu avec un Goran Dragic bouillant et très adroit dans le premier quart temps (24 pts au total). Dans son sillage, les Floridiens prenaient 18 points d'avance (74-56) à la pause.

- Mais les Pacers ont refusé de baisser les bras. Menés par Malcolm Brogdon, auteur de 34 pts et 14 pds, ils ont remonté la pente. 12-2 dès le retour des vestiaires. T.J. Warren (23 pts) et Victor Oladipo (20) ont aussi apporté leur contribution. Mais le Heat n'a pas paniqué. Jimmy Butler (27 pts) et les siens ont résisté aux tentatives de comeback de leurs adversaires. En provoquant énormément de fautes, au grand désespoir du coach Nate McMillan. Miami a tiré 52 lancers-francs ! Contre 28 pour Indiana. Beaucoup de points sur la ligne qui ont fait la différence. Et 1, et 2, et 3-0 pour le Heat.

- Toujours en vie. Le Thunder est encore en vie après sa victoire contre les Rockets cette nuit (119-107). Après prolongation. Une défaite n'aurait pas été synonyme d'élimination mais l'équipe d'Oklahoma City se serait retrouvée en très mauvaise posture à 0-3. Alors que là, elle est en position pour relancer la série. Le vétéran Chris Paul est évidemment à l'origine de cette révolte lors d'un match décisif. Il a compilé 26 points et 5 passes. Dont un caviar décisif pour Shai Gilgeous-Alexander (23 pts) qui a inscrit un tir à trois-points crucial dans les dernières minutes du quatrième quart. Houston a égalisé par la suite pour obtenir la prolongation.

- Mais le Thunder a dominé l'OT. Les 12 premiers points ont été inscrits par Dennis Schroder (29 pts) et ses coéquipiers tandis que James Harden (38 pts) sortait pour six fautes. Avec cette victoire, OKC peut encore croire à la qualification.

- La théorie de l'accident se confirme pour les Lakers. Battus lors du Game 1, les Californiens n'affichent plus du tout le même visage depuis. La preuve que leur entrée en matière ratée n'était pas le signe d'un problème plus profond. Cette nuit, ils sont allés chercher une deuxième victoire de suite contre les Trail Blazers (116-108). Avec un homme fort au coeur de ce succès. LeBron James a été royal. 38 points, 12 rebonds et 8 passes pour le King. Mais des Angelenos quand même menés de quatre points à la pause.

- Alors Anthony Davis, discret jusqu'alors, a décidé de lui aussi enclencher la machine. Il a fini avec 29 points, dont 23 inscrits au retour des vestiaires. Et quand les deux superstars de Los Angeles brillent, les mauves et ors deviennent quasiment injouables. Les Blazers en ont fait les frais. Non seulement ils souffrent en défense devant les deux All-Stars mais en plus ils ont du mal à vraiment prendre feu en attaque. Damian Lillard, touché au doigt lors du Game 2, a marqué 34 points mais à 8 sur 20 aux tirs. Les Lakers mènent donc 2-1 dans la série.