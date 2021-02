Rookie mistake : LaMelo a voulu postériser Gobert, ça a mal fini pour lui

216 centimètres et 110 kilos de muscles. Rudy Gobert est une montagne dans cette ligue. Une tour de contrôle pour la défense du Jazz. Et certainement le protecteur de cercle le plus intimidant du championnat. Mais il arrive que les attaquants adverses le testent. Essayent de l’escalader. Pour ça, il vaut mieux avoir une bonne dose de jump. LaMelo Ball a pris une petite leçon hier soir.

Le rookie sensationnel des Hornets, plein de confiance en lui, n’a pas eu peur. Il a voulu monter au dunk sur « Gobzilla. » Oups. Ça ne s’est pas passé comme prévu pour lui, même si c’était justement prévisible. Il s’est fait rejeter méchamment.

Rudy Gobert just gave LaMelo Ball his welcome to the NBA moment 😬😬😬😬 (Via @utahjazz)pic.twitter.com/42Pnrmmius — Elite Media Group (@TheEliteMedia_) February 23, 2021

Que LaMelo se rassure, il n’est pas le seul à se faire repousser par Rudy Gobert, spécialiste du block (même sur Twitter). Ses coéquipiers ont pris leur tarif sur cette action.

❌ ❌ Denied by Rudy Gobert ... TWICE pic.twitter.com/tJnEfKvmZY — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 23, 2021

Le pivot français du Jazz était particulièrement en forme hier soir. 10 points, 12 rebonds et surtout… 6 contres ! En seulement 20 minutes qui plus est. Largement suffisant pour calmer tout le monde. Avec 2,8 blocks par match, Gobert est le deuxième joueur le plus prolifique de la NBA dans cette catégorie, juste derrière Myles Turner (3,5).

