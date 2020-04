Lundi, 19h59 : Bon, je vais allumer la télé pour voir ce que le coach a prévu pour la fin de saison.

20h02 : Oh putain, il a bronzé, le coach, ou, il a un nouveau filtre snapchat ? On dirait certaines instagrameuses. Ou certaines filles dans les bars à chicha.

20h11 : Par contre, chacun de ses discours, c’est la même chose. C’est pas il parle pendant trois heures avant de déboucher sur le concret. 8 jours de blabla avant qu’il parle de la reprise.

20h13 : Plus ça va, plus je me demande si je vais pas demander ma mutation quand même.

20h17 : Quoi que, j’étais là avant lui moi, si ça se passe mal avec les joueurs, c’est à lui de bouger, non ?

20h19 : Le problème, c’est qu’il est super à la cool avec les gros sponsors du club, du coup, pas sûr qu’on arrive à le faire dégager.

20h20 : En plus, c’est pas comme si son assistant faisait rêver et qu’on pouvait juste essayer de le faire monter.

20h27 : La vraie solution, ça serait qu’avec mes coéquipiers on s’organise pour bien montrer qu’on veut plus jouer pour lui, mais avec la fin de saison, les vacances, tout ça, j’ai peur qu’il arrive à nous réendormir tous en nous faisant croire qu’il a changé et en nous promettant des lendemains meilleurs.

20h28 : Bah tiens, qu’est-ce que je disais…

20h29 : John Goodman a tout résumé dans “Treme” en fait...

Mardi, 07h33 : La seule vraie différence entre ma life et celle de Bill Murray dans “Un Jour sans fin”, c’est que je sais que, quoi qu’il arrive, je ne serai jamais aussi cool que Bill Murray.

08h20 : Est-ce que je viens de passer 10 minutes à regarder des vidéos de KAT avec sa mère (RIP) et de me dire qu’il fallait que j’appelle la mienne pour m’excuser de lui avoir dit d’arrêter de m’appeler 4 fois par jour ? Absolument.

09h37 : La NBA vous manque ? Même la “Jipé Litt” ? Vous pouvez toujours mater du basket grâce à la Couvent Basketball League. Les bonnes soeurs ont tout compris. Si t’es confinée depuis 20 piges au même endroit, tu peux continuer à jouer au basket puisque tu n’as vu personne d’autre que tes sisters from another mother ces dernières années. Je vais aller vérifier si elles recherchent pas un coach ou un GM parce que j’ai une idée de motto pour la franchise : la raquette du seigneur est impénétrable.

10h20 : Un incendie à Tchernobyl près des déchets radioactifs ? 2020, ça ressemble quand même un peu à Destination Finale 7, là hein… Et le gouvernement ukrainien qui dit de ne pas s’inquiéter et que tout va bien, comme en 86 quand on nous disait que le nuage s’arrêtait aux frontières. Une belle bande de mythos ceux-là. Au fait, Pelinka, c’est pas ukrainien comme blase ça ? Ca expliquerait beaucoup de choses…

11h00 : Je viens de demander à Liliane d’éteindre la radio. RTL pompait Manu bien trop fort après son intervention d’hier soir, plus fort encore que n’importe quelle scène de Teanna Trump, ou que Do Wilkins sur Bob Lanier :

Le journaliste était tout excité et admiratif : “La Ville de Paris a annoncé une baisse de la consommation d’eau de 50% pendant l’allocution du président. Vous vous rendez compte ? C’est exceptionnel” On aurait dit que le gars avait réglé tous les problèmes écologiques du monde en un claquement de doigts. S’il est si fort Manu, pourquoi il a jamais essayé de qualifier les Kings en playoffs ou de faire gagner un titre aux Knicks, hein ?

14h08 : Bon, allez, c’est pas otut, mais j’ai du taff. Je me concentre et je bourrine.

14h11 : “Papa, papa ! Regarde la super baguette magique que j’ai trouvée sous votre lit ! Elle est trop cool, elle vibre.”

14h12 : Bordel… c’est donc pour ça que je suis parti sur une abstinence avec Liliane que seul le basket français en Euroleague surpasse ?

14h14 : Y’a quand même de plus en plus de moments durant ce confinement où il se passe ça dans ma tête...

16h37 : Excellente émission des potos de First Team avec Tony Parker. Par contre, tu vois que TP a vraiment l’esprit de compétition. Comment il a du mal avec le fait que Stephen Brun mette 14 meneurs devant lui dans son ranking des meilleurs point guards all-time… En vrai, il m’a à la fois fait kiffer - parce qu’il taille bien, qu’il est marrant - et énervé.

Tu sens qu’il a envie de dismiss Curry, il lâche un tout petit « ouais » pour John Stockton. Jerry West serait pas un meneur, sauf qu’à l’époque on parlait pas de point guard et shooting guard et qu’il avait le malheur d’être un fort scoreur et shooteur, mais il jouait au moins autant meneur que deuxième arrière. Bref…

Encore une fois, c’est un compétiteur, il va pas se placer derrière eux, mais être aussi sûr que Steve Nash est moins fort que lui ??? Avec des moyennes de points quasi équivalentes et 5 titres de meilleurs passeurs tout en étant un meilleur shooteur ? Idem pour Payton sous prétexte que comme Nash, il l’a dominé alors que GP était en fin de carrière. Chris Paul est vu comme forcément moins fort, parce qu’il n’a pas fait de finale de conférence ?

Je ne dis pas que ces gars-là sont forcément tous à des années-lumière au-dessus, ni même forcément meilleurs. Mais faire intervenir le palmarès ? Eh réveille-toi, gros (avec la voix de Tchikita), t’as joué avec Tim Duncan. Ça ne remet absolument pas en cause son talent. Mais ça aide pour aller chercher des titres… Alors oui, TP n’a pas tremblé au moment d’aller chercher des titres et ça fait de lui un grand meneur. Mais est-ce sûr que CP3, Nash ou Payton à son prime associés avec Tim Duncan, c’est moins de titres ? Vraiment ? Et si on met TP dans leurs équipes, ça fait beaucoup mieux ? Tony Parker à son prime avec les Hornets de l’époque, il les mène où ? Comme avec Chris Paul, ils chopent au mieux un deuxième tour, voire une Leaders Cup.

Bref tout ça pour dire que ce n’est peut-être pas aussi simple. Idem quand ils parlent des anciens, à qui il donne presque l’impression de faire une fleur. Il faut les juger en prenant en compte comment ils joueraient aujourd’hui, avec une formation et un travail athlétique comparables à ce que TP a connu. "Cousy trop lent » (alors qu’il a amené du jeu uptempo à une époque où le basket se jouait à deux à l’heure) serait peut-être un poil plus rapide. Son génie du jeu ne lui aurait pas permis d’être un génie aujourd’hui ? Bref, des fois, les joueurs ne sont pas toujours les meilleurs analystes. Pourtant ils aiment bien penser qu’il faut avoir joué pour parler :

En tout cas, c’est pour ça que j’aime ces débats, contrairement à ceux qui disent que ça sert à rien de comparer. Parce que ça fait réfléchir sur notre sport, sur les critères pour évaluer. Au final, qu’on mette TP dans le Top 10 des meneurs ou plutôt 15e, peu importe, tant qu’y a de l’argumentation et de la réflexion sur ce sport qui est putain de magnifique !!!

18h32 : Et une nouvelle preuve que les débats font vraiment avancer l’humanité :

