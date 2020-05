NBA : vers un tournoi de qualification entre cinq équipes à l’Ouest ?

On attend désormais l'officialisation mais il n'y a désormais guère de doutes, la NBA va bel et bien reprendre. L'endroit a été trouvé, à savoir le complexe de Disney World à Orlando sous la forme d'une bulle. Reste désormais à connaître le calendrier, mais également le format de cette reprise. Quoi qu'il arrive, il sera inédit. La situation sanitaire ne permet pas de voyages à travers les Etats-Unis, d'où le choix d'un seul site pour tout centraliser.

Problématique, est-il judicieux de rappeler les trente équipes ? Le fait de toutes les faire venir est en soit risqué, et pas forcément utile. À l'Est par exemple, les huit qualifiés sont pratiquement connus. Orlando, le 8e, compte 5,5 matches d'avance sur Washington, son premier poursuivant. Et 10 sur Charlotte, actuel 10e. Autant dire qu'à moins d'une folle remontée, ou d'une écroulement, le suspense s'est déjà envolé.

À l'Ouest en revanche, la donne est différente. Du moins pour la dernière place. Le spot 7 est verrouillé par Dallas et ses sept victoires d'avance sur Memphis. Sauf qu'un groupe de quatre n'est pas très loin derrière les troupes de Ja Morant. En effet, les Spurs, 12e, n'ont que trois matches de moins que les Grizzlies. Cela pousse la NBA à réfléchir sur un tournoi. Selon ESPN, et leur journaliste vedette Adrian Wojnarowski, Adam Silver et ses équipes souhaiteraient mettre en place cette formule pour valider le dernier ticket. On aurait donc les quinze équipes déjà qualifiés, plus ce tournoi qualificatif entre Grizzlies, Pelicans, Spurs, Blazers et Kings. Les dix franchises restantes auraient donc bouclé leur exercice 19-20.

En soit, ce ne serait pas une réelle surprise qu'une telle nouveauté voit le jour. Depuis plusieurs mois, la NBA cherche à innover pour re-dynamiser une saison régulière devenue un simple échauffement en vue des playoffs. Les audiences TV reflétaient d'ailleurs une certaine lassitude du public. Avec cette crise, ce serait l'occasion pour Silver de tester un nouveau format sans prise de risque. Et cette idée de tournoi entre d'éventuels playoffables était déjà dans les tuyaux.