Alors qu’ils vont récupérer Kyrie Irving et Kevin Durant la saison prochaine, les Brooklyn Nets ont une stratégie pour former un ‘Big Three’.

Sean Marks et Kenny Atkinson ont reconstruit les Brooklyn Nets de zéro, ou presque. Le travail a payé puisque la franchise s’est retrouvée en position pour signer Kevin Durant et Kyrie Irving l’été dernier. Mais alors que l’organisation a basculé dans une autre dimension, tout ce qui faisait son charme et sa réussite part en lambeau. Le coach Atkinson a quitté Brooklyn d’un commun accord avec ses dirigeants – notamment en raison de mésentente avec Irving. Maintenant, les jeunes joueurs développés au fil des années sont mis sur la liste des transferts.

« Les Nets ont fait comprendre qu’ils ont l’intention de se séparer de certains de leurs jeunes talents pour récupérer une troisième star à associer à Durant et Irving », confie l’insider ESPN Brian Windhorst.

Les Nets ont quelques joueurs intéressants comme Caris LeVert ou Jarrett Allen. Ils sont susceptibles de les mettre dans un package, avec éventuellement des tours de draft pour obtenir un troisième All-Star. Mais qui ? Bradley Beal ? C’est un pari risqué mais c’est peut-être le prix à payer pour vraiment faire figure de candidat au titre.