La NBA se félicite de sa décision de suspendre la saison après l’annonce du cas positif de Rudy Gobert au COVID-19. C’est vrai que la ligue a eu le courage de faire un choix qui pourrait avoir de lourdes conséquences financières. Mais plus le temps passe, plus les informations filtrent, plus on se rend compte que les dirigeants ont manqué de précautions par moment. Christian Wood des Pistons a par exemple joué alors qu’ils avaient des symptômes grippaux. Les Nets ont peut-être fait de même.

Quatre joueurs de Brooklyn ont été testés positifs au coronavirus, dont Kevin Durant. La plupart sont asymptomatiques. Ils ne sont donc pas malades. Mais la franchise a révélé hier que c’est seulement après les révélations autour de Gobert et du Jazz (son coéquipier Donovan Mitchell est aussi touché) que les Nets ont réalisé que plusieurs membres du club étaient également souffrants ! C’est ce qui les a poussés à tester leurs joueurs. En réalité, ils traînaient peut-être le virus depuis un moment.

L’organisation est désormais placée en confinement, comme les Lakers, qui ont affronté les Nets en dernier.