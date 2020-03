Kevin Durant et trois autres joueurs des Nets testés positifs au COVID-19

L'épidémie de coronavirus gagne du terrain partout dans le monde, et notamment aux Etats-Unis. La NBA n'est pas épargnée. En effet, quatre nouveaux joueurs seraient eux aussi positifs au COVID-19. Il s'agit de quatre membres des Brooklyn Nets. La franchise new-yorkaise l'a annoncé sans préciser les noms des basketteurs touchés. Mais Kevin Durant aurait lui-même confié à The Athletic qu'il était touché par le virus. Il assure qu'il va bien et rappelle aux gens de rester chez eux.

Durant has not had symptoms and was among four positive test results on the Nets. The two-time NBA Finals MVP's message is one for everyone to heed: Stay quarantined. https://t.co/7E58fcyFjm

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2020