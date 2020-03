Le public a mis du temps a vraiment comprendre l’ampleur de l’épidémie de coronavirus. Si la NBA est aujourd’hui saluée pour sa décision d’avoir suspendu la saison dès le premier cas positif au COVID-19 – celui de Rudy Gobert – elle a pourtant fait preuve de négligence en laissant jouer Christian Wood alors qu’il était malade. Ou disons plutôt que ce sont les Pistons qui n’ont pas été très malins.

En effet, alors que les risques du virus étaient déjà bien mis en avant partout dans le monde, la franchise du Michigan a quand même aligné son pivot contre les Sixers malgré le fait qu’il affichait pourtant des symptômes grippaux le matin même. Christian Wood a été testé un peu plus tard et il a donc bel et bien le coronavirus.

Pistons forward Christian Wood reported flu-like symptoms the morning of Detroit's game against Philadelphia on Wednesday, league sources told @SInow. Wood played, but when the Gobert news broke Wood was tested immediately upon the team's return to Detroit.

— Chris Mannix (@SIChrisMannix) March 15, 2020