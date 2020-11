Pas de Free Agency pour Evan Fournier, ni pour Nicolas Batum

C’est une toute petite Free Agency qui va ouvrir ses portes vendredi. Petite parce que peu chargée en talents, surtout comparée à celle de l’été 2021. Et Petite parce que très courte. Le marché débute à peine un mois avant la reprise de la saison le 22 décembre prochain. Ce n’est clairement pas la période optimale pour chercher un nouveau contrat. Les décisions de Nicolas Batum et Evan Fournier en témoignent.

Les deux Français ont fait le choix de rester au sein de leur franchise respective. En activant leur option sur leur dernière année de contrat. Pour Batum, ce n’est absolument pas une surprise. Avec 27 millions de dollars en jeu, l’ailier avait tout intérêt à prolonger son bail aux Charlotte Hornets.

Charlotte’s Nicolas Batum will exercise his $27.13M player option for the 2020-21 season on Monday, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020

Même si, du coup, il peut encore s’attendre à une saison difficile. Le vétéran n’entrait plus dans les plans du coach la saison dernière et il a fini avec 22 matches et 3,6 points au compteur. Sans être épargné par les blessures non plus. Pour « Batman », l’idéal serait peut-être un transfert vers une équipe plus compétitive dans les semaines à venir. Parce qu'il peut encore contribuer.

Comme Nicolas Batum, Evan Fournier joue le statut quo

La décision d’Evan Fournier est un poil plus surprenante mais elle est quand même logique. A l’inverse de son coéquipier en équipe de France, le natif de Charenton sort du meilleur exercice de sa carrière, bouclé à plus de 18 points de moyenne. Il pouvait éventuellement prétendre à un deal plus juteux cet hiver. Il touchera finalement 17 millions avant de se retrouver sur le marché en 2021.

Magic’s Evan Fournier will exercise his $17M player option for the 2020-21 season on Monday, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020

La situation sera peut-être plus stable à ce moment-là. Avec une Free Agency plus longue et surtout un Cap éventuellement revu à la hausse. En effet, très peu d’équipes ont de la marge pour recruter. Ce n’est pas forcément le moment pour signer le meilleur contrat possible.