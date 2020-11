Top 15 des stars disponibles en 2021 : La Free Agency s’annonce très lourde !

15. Derrick Rose

Statut 2021 : Libre

Pour l’instant, Derrick Rose n’est pas maître de son avenir même s’il semble évident qu’il ne serait pas contre un départ des Pistons. En revanche, en 2021, l’ancien MVP pourra donc choisir sa destination. Il y a fort à parier que l’idée de rejoindre un candidat au titre pour ajouter une bague à sa carrière atypique et pleine de rebondissements va fortement le tenter.

14. Victor Oladipo

Statut 2021 : Libre

Son avenir sera peut-être scellé avant l’an prochain mais Victor Oladipo a donc un an pour prouver qu’il peut retrouver son niveau All-Star et ainsi signer un deal bien juteux en 2021.

13. Gordon Hayward

Statut 2021 : Libre

L’ex-franchise player du Jazz pourra signer où bon lui semble l’été prochain… à moins qu’il ne se fasse la malle dans les prochains jours en renonçant aux 32 millions qui lui sont garantis pour la saison 2020-2021. Son nom circule déjà du côté des Indiana Pacers.

12. Mike Conley

Statut 2021 : Libre

Mike Conley déçoit depuis son arrivée au Jazz l’an dernier. Le meneur considéré pendant longtemps comme l’un des joueurs les plus sous cotés de la ligue est aujourd’hui l’un des plus surcotés. Mais… il ne faut pas l’oublier pour autant. Sa venue pourrait faire le plus grand bien à n’importe quel candidat aux playoffs en 2021.

11. LaMarcus Aldridge

Statut 2021 : Libre

Il se murmure que LaMarcus Aldridge serait prêt à faire son retour aux Blazers. Histoire de boucler la boucle et donc de finir sa carrière là où elle a commencé. L’intérieur All-Star est en perte de vitesse mais ça reste une valeur sûre à son poste.

10. DeMar DeRozan

Statut 2021 : Libre

DeMar DeRozan ne serait pas heureux à San Antonio. Au point de peut-être renoncer à sa dernière année de contrat pour signer un nouveau deal dès 2020. Mais s’il préférait finalement prendre son argent (plus de 27 millions quand même), il sera en mesure de changer d’équipe dans un an.

9. Jrue Holiday

Statut 2021 : Player Option à 27 millions de dollars

Jrue Holiday est déjà très convoité (Miami, Denver) aujourd’hui alors qu’il n’est même pas encore libre. Il y a donc de fortes chances pour qu’il tente sa chance sur le marché dans un an. Sauf si les Pelicans explosent avec Zion Williamson et que le meneur décide alors de rester au moins un an de plus à New Orleans. Mais voilà un joueur qui n’est pas un All-Star et qui sera tout de même l’une des attractions du marché en 2021.

8. Blake Griffin

Statut 2021 : Player Option à 38,9 millions de dollars

La situation contractuelle de l’ancien All-Star fait de lui un candidat pour un transfert pendant l’intersaison ou peut-être dès les premières semaines de compétition. Parce que les Pistons n’envisagent probablement pas de l’inclure dans le projet de reconstruction de la franchise – qui semble imminent et surtout inévitable.

Plutôt que de le voir partir sans contrepartie en 2021, ou pire, subir le poids de son contrat un an de plus, les dirigeants tenteront peut-être de l’échanger pour récupérer quelques assets tout en assainissant les finances.

7. Rudy Gobert

Statut 2021 : Libre

Rudy Gobert le dit et le répète, gagner un titre avec le Jazz aurait plus de valeur que n’importe où ailleurs. Parce qu’il a commencé dans l’Utah. Mais les rumeurs se multiplient à son sujet depuis quelques mois. Il y a eu la brouille avec Donovan Mitchell, l’échec en playoffs, le changement de propriétaire à Utah… s’il est toujours en place à Salt Lake City, le pivot français pourrait demander un contrat maximum dans un an.

6. Kyle Lowry

Statut 2021 : Libre

Pour un dernier baroud d’honneur. Question symbolique, ce serait beau de le faire à Toronto. Ou à Philadelphia, dont il est originaire.

5. Chris Paul

Statut 2021 : Player Option à 44,2 millions de dollars

La prochaine destination de Chris Paul sera peut-être (sans doute ?) connue avant 2021. Parce que le Thunder est en reconstruction et les dirigeants seraient prêts à se séparer de leur meneur All-Star sans en demander le prix cher vu son contrat monumental. Les Knicks et les Lakers sont sur le coup.

4. Paul George

Statut 2021 : Player Option à 37,8 millions de dollars

L’avenir de Paul George semble lié à celui de Kawhi Leonard. Sa décision aussi. Sauf mésentente entre les deux, si l’un reste, l’autre devrait suivre. Et ce n’est pas PG qui mène la danse à Los Angeles.

3. Kawhi Leonard

Statut 2021 : Player Option à 36 millions de dollars

Les Clippers doivent-ils craindre de voir Kawhi Leonard partir deux ans seulement après s’être engagé avec la franchise californienne ? Peu probable. Le MVP des finales 2019 tenait à revenir « à la maison », lui qui est originaire de la cité des anges. En revanche, si la saison à venir tourne là encore au fiasco, l’effectif pourrait être complètement chamboulé en 2021.

2. LeBron James

Statut 2021 : Player Option à 41 millions de dollars

Sauf énorme catastrophe, encore pire qu’une épidémie mondiale, difficile d’imaginer LeBron James quitter les Los Angeles Lakers à l’issue de la saison 2020-2021. Le seul suspense revient à se demander si le King va effectivement activer son option ou simplement renoncer à ses 38 millions de dollars pour demander… plus ? Pas sûr que le Cap le permette après deux saisons marquées par le COVID-19. Ou peut-il demander… moins ? Et ainsi offrir aux Angelenos un peu plus de marge pour recruter et partir à la conquête d’un nouveau titre ?

1. Giannis Antetokounmpo

Statut 2021 : Libre

Le joyau de cette Free Agency 2021 (vu que pour LBJ, il n'y a pas vraiment de suspense). Mais que va-t-il faire ? Où va-t-il aller ? La question est déjà sur toutes les lèvres depuis l’élimination des Bucks au second tour des playoffs en septembre dernier. Giannis Antetokounmpo peut signer une extension avec sa franchise dès cet hiver. Mais tout porte à croire qu’il ne le fera pas. Qu’il patientera sagement jusqu’à l’été prochain. Ça ne veut pas dire qu’il quittera Milwaukee pour autant. Le double-MVP a déjà juré fidélité à l’organisation à maintes reprises.

Golden State, Miami, Dallas, Toronto… les prétendants restent à l’affût. Ils espèrent bien surfer sur un échec des Bucks pour dénicher le « Greek Freak. »

