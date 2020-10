Jrue Holiday, la très bonne idée des Nuggets pour cette intersaison ?

Les Denver Nuggets seront l'une des équipes à surveiller sur cette intersaison. Auteur d'un joli parcours en Playoffs dans la bulle à Disney, la franchise du Colorado pourrait devenir très dangereuse dans la course au titre avec de bons mouvements. Avec Nikola Jokic, Jamal Murray ou encore Michael Porter Jr, les Nuggets disposent d'un noyau solide. Désormais, il faut entourer au mieux ses trois hommes. Et avec cette idée en tête, Denver risque de se montrer à l'affût du moindre coup. Selon les informations de Yahoo Sports, Jrue Holiday se trouve dans le viseur de l'équipe dirigée par Mike Malone !

Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA, le joueur des New Orleans Pelicans représenterait un ajout très intéressant pour les Nuggets. Outre ses qualités défensives, il pourrait aussi incarner une troisième option offensive très solide derrière Jokic et Murray. Encore cette saison, Holiday tournait à 19,1 points, 6,7 passes décisives et 4,8 rebonds de moyenne. Cependant, sur ce dossier, une question se pose : les Pelicans sont-ils prêts à l'échanger ? D'après quelques indiscrétions, le joueur de 30 ans a été déjà tout proche d'être envoyé aux Brooklyn Nets en février dernier.

Et sur cette intersaison, il pourrait effectivement être disponible dans l'hypothèse d'une belle offre. Pour les Pelicans, l'intérêt serait de se séparer de son gros salaire, à 25 millions de dollars. Mais attention, Holiday ne sera pas bradé. Et surtout, la concurrence s'annonce rude puisque 10 franchises se seraient déjà renseignées pour ses services. Puis la récente nomination de Stan Van Gundy à la tête de New Orleans peut aussi tout changer dans ce dossier. Avec ses qualités, Jrue Holiday dispose d'un profil parfait pour le style de jeu de SVG. Mais on comprend pourquoi les Nuggets se montrent emballés à l'idée de le récupérer...