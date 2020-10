Stan Van Gundy va coacher Zion Williamson et les Pelicans !

Il est de retour. Stan Van Gundy va être nommé head coach des jeunes, prometteurs et explosifs New Orleans Pelicans pour la saison à venir.

C'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures. C'est ce que ce sont visiblement dit les dirigeants des New Orleans Pelicans, le boss David Griffin en tête, au moment de décider du nom de leur prochain head coach. ESPN annonce mercredi soir que NOLA a choisi Stan Van Gundy, l'ancien coach du Orlando Magic et, plus récemment, des Detroit Pistons, pour succéder à Alvin Gentry.

Consultant et activiste sur Twitter depuis la fin de son aventure dans le Michigan, Stan Van Gundy va avoir pour mission d'apporter toute son expérience à un groupe relativement jeune articulé autour de Zion Williamson, Brandon Ingram ou Lonzo Ball, avec quelques vétérans comme Jrue Holiday.

Ce choix ne va clairement pas dans le sens d'un renouvellement des têtes en NBA, puisque Stan Van Gundy a 61 ans et coache en NBA depuis 1995 et un job d'assistant au Miami Heat sous les ordres de Pat Riley.

Après la NBA sans Van Gundy, la NBA avec DEUX Van Gundy ?

David Griffin, qui pilote le projet depuis 2019, a opté pour la sagesse et le goût de Stan Van Gundy pour "former des putains de murs". Un pari peut-être moins risqué sur le papier que de confier le job à un assistant qui n'a jamais exercé comme head coach principal ou à un universitaire.

L'objectif de "SVG", qui aura donc retrouvé un poste avant son frère Jeff, lui aussi en discussion pour un comeback (on parle des Houston Rockets), sera assurément de qualifier les New Orleans Pelicans et leur groupe plein de potentiel pour les playoffs dès la saison prochaine.

On ne dit pas que c'était le meilleur choix possible, mais on est intrigués et il y aura dans tous les cas des moments amusants et poignants. Stan Van Gundy est un agitateur et une personne engagée, aussi bien sur le plan sportif qu'en matière de politique. On ne s'ennuiera pas en Louisiane en 2021, c'est une certitude.