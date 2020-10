Les Denver Nuggets mettent en garde les autres franchises sur Michael Porter Jr

Lors de cette bulle à Disney, les Denver Nuggets ont été l'une des équipes surprises. Portée par Jamal Murray et Nikola Jokic, la franchise du Colorado a réussi à atteindre les Finales de la Conférence Ouest. Malheureusement pour eux, les Nuggets ont échoué devant les Los Angeles Lakers (1-4), futurs champions NBA.

Mais durant ce parcours, Denver a pu compter sur un excellent Michael Porter Jr. Sélectionné au #14 pick de la Draft NBA 2018, le jeune talent a connu une première saison blanche en raison de ses problèmes physiques. Intéressant sur cet exercice 2019-2020, le natif du Missouri a encore passé un cap à Disney. Et ses performances n'ont pas échappé aux dirigeants des Nuggets.

Ainsi, d'après les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, Porter Jr se retrouve déjà considéré comme un intouchable ! Au même titre que Murray et Jokic, le joueur de 22 ans incarne l'avenir de cette formation. Et sans surprise, les autres équipes de la NBA ont donc déjà été prévenues : il est inutile de se renseigner sur un possible trade, Michael Porter Jr ne bougera pas !

Et bien évidemment, on comprend cette position de la part de Denver. Sur le plan offensif, l'ancien des Tigers dispose d'un potentiel incroyable. Il va devoir également réaliser des progrès en défense, mais l'avenir s'annonce brillant pour lui. Les Nuggets croient en lui depuis le début et vont donc continuer sur cette voie.