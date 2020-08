Cela va faire bientôt 7 mois que la légende Kobe Bryant nous a quitté avec sa fille Gigi, et une grande majorité d'entre nous n'arrive toujours pas à digérer ce tragique événement. Nous vous l'avions expliqué à de nombreuses reprises, Nike avait décidé, pour éviter toute inflation morbide, de fermer les vannes de toutes les releases annoncées de modèles rétros, alors que 2020 devait l'année de la Kobe 5 dans sa version Protro, à savoir le shape original avec des technologies plus modernes notamment sur l'amorti.

La marque au Swoosh a néanmoins décidé de remettre en avant l'héritage du Black Mamba à travers une semaine complète de releases qui démarrera le 23 août prochain. Cette "Mamba Week" sera basée sur la continuité de la désormais fameuse Mamba League, avec une donation d'1 million de dollars sera effectuée à la Mamba & Mambacita Sports Foundation, et des sorties spéciales de paires limitées.

Kobe Bryant, Orange County a trouvé un beau moyen de lui rendre hommage

Le 23 sortira la Kobe 5 Protro "Big Stage Parade", mix entre les coloris portés lors des finales de 2010 et les motifs des silhouettes PE de la parade qui a suivi le dernier titre des Angelinos. Le 24 août, aka Mamba Day, c'est la version "Lakers" de la 5, souvent vue aux pieds d'Anthony Davis cette saison, qui sera disponible. Les fans du purple and gold sont certainement déjà comme des fous, et on ne peut que les comprendre. En plus de cette collection sneakers,Nike et la NBA prévoient des rééditions de maillots de Kobe, là aussi en éditions limitées.

Même si ce sera très très compliqué de mettre la main sur ces sorties, c'est bon de voir le logo du plan grand Laker de l'histoire revenir dans le sneakergame.