Six mois ont passé depuis cette nouvelle insoutenable de la mort de Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère. Une tragédie qui a choqué, bien au-delà du monde du basket et du sport en général. Depuis, la légende des Lakers a pu observer du ciel tous les hommages qui lui ont été rendus. La NBA avait tout mis en oeuvre pour que le All-Star Game soit en son honneur. Des numéro 2 (pour sa fille Gianna, également décédée dans le crash) et 24 pour les deux équipes. Un trophée de MVP rebaptisé "Kobe Bryant Award". Mais il n'y pas que la ligue qui a décidé de dédier un évènement au quintuple champion NBA.

Kobe Bryant, adieu légende

Lors son arrivée à Los Angeles, Kobe Bryant avait décidé de vivre à NewPort Beach, à Orange County (le compté d'Orange). Il était même le propriétaire de trois maisons. Et Kobe était très impliqué dans la vie de sa communauté. Ainsi, Orange County a décrété que le 24 août de chaque année serait, à compter de 2020, le Kobe Day. Evidemment, le 24/08 est symbolique puisqu'il représente les deux numéros que Kobe a arboré durant ses 20 ans de carrière. Le 8 et le 24. C'est également un jour après la date de son anniversaire, lui qui était né un 23 août.

"Kobe, comme nous tous, a fait face à des challenge, des challenges qu'il s'imposaient lui-même dans la vie, et qu'il a surpassé. Aujourd'hui, nous célébrons l'effort de vaincre ces challenges", a expliqué Don Wagner, personnalité politique à Orange County.

Mais le plus grand des hommages serait évidemment un titre des Los Angeles Lakers dans la bulle. Pour boucler cette année 2020 décidément bien pourrie.